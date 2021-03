(ANSA) – MILANO, 11 MAR – Oppo ha annunciato la nuova gamma

di smartphone Find X3, che include tre modelli: Oppo Find X3 Pro

5G, Oppo Find X3 Neo 5G e Oppo Find X3 Lite 5G. Il protagonista

è certamente la versione Pro 5G, con un design elegante e futuristico, una fotocamera quadrupla e gestione avanzata del

display. È il primo smartphone marchiato Oppo capace di

riprodurre

le sfumature fino a 1 miliardo di colori e con duesensori primari da 50 MP (grandangolare e ultra grandangolare),affiancati da un occhio da 13 MP e uno da 3 MP che, insieme,sfruttano la tecnologia di imaging Sony IMX 766, per ottenerescatti di qualità e video performanti, fino a 4K a 30 fps.Isabella Lazzini, Chief Marketing Office Oppo Italia, hacommentato: “La serie appena presentata ha un’importanzafondamentale all’interno della strategia annuale di Oppo perchéracconta la qualità di cui i nostri prodotti sono portatori. Lafamiglia dei Find X3 vuole raccontare quello che oggi è Oppo, unbrand già in grado di sostituire Huawei al primo posto nellavendita di smartphone in Cina a gennaio, secondo i dati diCounterpoint Research. Ci apprestiamo a scalare posizioni anchein Europa, un mercato altamente sfidante dove, a fronte di unaflessione del segmento smartphone (-125 milioni di euro rispettoai 146 milioni di euro del 2019), la nostra percentuale dicrescita è stata del 200% anno su anno”. A completare lespecifiche tecniche di Oppo Find X3 Pro 5G c’è un processoreQualcomm Snapdragon 888, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spaziodi archiviazione per foto, video, app e giochi. Inoltre, laricarica veloce con cavo permette di portare la batteria da4.500 mAh da zero al quaranta percento in soli 10 minuti.Inoltre, Oppo ha collaborato con Hans Zimmer-il, famosocompositore tedesco, per alcune suonerie e notifiche esclusive.La nuova serie Oppo Find X3 sarà disponibile nelle prossimesettimane in Italia al prezzo di 1.149 euro, nei colori GlossBlack, Blue e White per Find X3 Pro 5G. Oppo Find X3 Neo 5G haun prezzo di 799,99 euro nei colori Starlight Black e GalacticSilver, mentre il Find X3 Lite 5G ha un prezzo consigliato di499,99 euro nei colori Galactic Silver, Astral Blue e StarryBlack. (ANSA).

Fonte Ansa.it

