(ANSA) – ROMA, 12 AGO – E’ il digital overload, il

sovraccarico digitale, uno degli aspetti critici che si sono

sviluppati durante il lockdown. Riunioni di persona che si sono

trasferite su Zoom, giornate lavorative trascorse senza potersi

staccare dal pc. “Le persone hanno sempre utilizzato

applicazioni come Skype o Zoom per connettersi, ma è stata una

scelta – spiega Ian Gellatly, professore della University of

Alberta School foto Business – è comodo, ma ora essere online

tutto il tempo ci viene imposto e quella che era una

conversazione di persona di cinque minuti può coinvolgere 10

e-mail e la maggior parte della mattinata”.

Dagli esperti arrivano otto suggerimenti per gestire il

sovraccarico digitale. 1. Fare delle pause lontano dallo

schermo, un breve passeggiata o ad esempio un lavoretto

domestico, per far muovere il corpo non progettato per stare

seduto davanti a uno schermo per otto ore al giorno”.

2.Considerare se c’è effettivamente bisogno di una riunione

online. Per chi la gestisce potrebbe essere utile coinvolgere

gli altri utenti chiedendo feedback o stimolando delle domande.

3. Fare delle pause. L’ideale e’ un break dopo venti minuti. 4.

Essere brevi e cercare di limitare i meeting online alle

questioni più importanti che richiedono discussioni di gruppo.

La condivisione anticipata di documenti correlati ne riduce

anche la durata.5. Quando si parla, dare maggiore enfasi al

linguaggio del corpo, sorridendo o annuendo, e al tono della

voce in modo che le persone possano vedere e ascoltare più

facilmente.6. Non essere una distrazione. Spegnere la fotocamera

e premere il pulsante di disattivazione dell’audio durante le

riunioni per ridurre il disordine video e audio che può

distrarre gli altri.7. Evitare il multitasking durante le

riunioni. Non controllare i messaggi, non rispondere alle e-mail

o cercare di lavorare su qualcos’altro. E’ un “enorme drenaggio

mentale” secondo gli esperti e probabilmente significa che non

si sta facendo molto bene nessuna delle cose. 8. Configurare

gruppi online informali che non siano legati al lavoro. Da’un

senso di sostegno sociale quando ci si sente isolati. (ANSA).



