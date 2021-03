(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Dopo un 2020 positivo, continua a

crescere in Italia il mercato della Tecnologia di consumo spinto

dalla pandemia e dalla maggiore permanenza in casa per smart

working e didattica a distanza. Secondo i dati GfK, nelle prime

11 settimane del 2021 le vendite sono cresciute del +26,9%. La

crescita a doppia cifra del mercato riguarda sia il canale

online (+64% ) sia i punti vendita tradizionali (+18%).

Tra i settori che hanno registrato la crescita più

significativa da inizio anno – che coincide anche con l’avvio di

nuove zone rosse – ci sono l’IT Office (+52,2%) che già lo

scorso anno aveva fatto registrare vendite record, seguiro dal

settore dei del Piccolo Elettrodomestico (+31,9%), Elettronica

di Consumo (+22,7%) e del Grande Elettrodomestico (+20,1%).

Tra i singoli prodotti che hanno registrato la crescita più

significativa, ci sono i Pc portatili (+49,1%) e tutti quegli

elettrodomestici che accompagnano la nostra vita quotidiana,

sempre più casalinga, come gli aspirapolvere (+27,7%), le tv

(+23,6%), gli smartphone (+19,7%), i frigoriferi (+17,6%) e le

lavatrici (+10,2%).

Secondo Gfk, tra i settori che hanno registrato una

decrescita delle vendite a valore c’è la Fotografia (-10,9%),

che non riesce ad invertire la rotta rispetto alla negatività

che ha caratterizzato tutto il 2020, forse vittima della

scarsità dei viaggi e della vita all’aperto. (ANSA).



Fonte Ansa.it

