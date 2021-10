Il 2 ottobre 2007, con un annuncio in diretta video su Rai3, da Fabio Fazio, parte il Renzo Arbore Channel. Avete letto bene, 2007: agli albori dell’era social. Renzo Arbore è sempre stato un innovatore in tema di televisione; ma è stato anche un pioniere della rete. Nel suo canale, tutt’ora attivo seppure non aggiornato, ma, credetemi, imperdibile, c’è anche una clip che ricorda come è partito il tutto.

Si vede Renzo Arbore in una conferenza stampa con Gianni Borgna, ai tempi assessore alla cultura del Comune di Roma, che fissa una telecamerina dicendo “siamo in collegamento internazionale in tutto il mondo attraverso il titolare del mio sito, Denis Gianniberti, è una cosa tecnologicamente avanzatissima, io non so come si fa, credo che sia un miracolo, forse è Padre Pio…”. Cosa contiene? “Preziosità televisive e persino cinematografiche, e altro…”, spiega Arbore nella clip succitata. Questo canale “l’ho covato per molti e molti anni, sono stato un antesignano…”.

Spulciando il palinsesto “Renzo’s Malefattes”, come Arbore stesso ci invita a fare, si trovano clip memorabili con Gigi Proietti e Lucio Dalla, Mina e Lucio Battisti, Massimo Troisi e Fabrizio De Andrè, Joe Cocker e James Brown, e Roberto Benigni.

Ma non ci sono solo ricordi lontani. Il 9 giugno 2019 Renzo Arbore organizza un flash-mob: “Si balla swing contemporaneamente in 42 città italiane” (il video è una bellezza). Dal marzo 2020 è partito un nuovo programma fatto apposta per il web, “50 sorrisi da Napoli”, anche su YouTube.

Sono sicuro che se fosse solo un pochino più giovane adesso, Renzo Arbore, ci farebbe impazzire e sorridere giocando fra TikTok e Twitch.