(ANSA) – ROMA, 09 FEB – Per il 23% degli italiani l’impatto

della pandemia per il Covid-19 ha peggiorato il livelo di

civiltà online, portando ad una maggiore diffusione di

informazioni false o fuorvianti e la manifestazione delle

proprie frustrazioni. E’ uno dei dato che emerge dall’edizione

2021 Digital Civility Index, la ricerca che Microsoft lancia

ogni anno in occasione del Safer Internet Day; ha coinvolto 32



Advertisements