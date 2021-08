Il 2020 sarà ricordato come l’anno in cui le vendite mondiali di portatili basati sul sistema operativo Google Chrome OS hanno superato quelle di Apple. E il 2021 si è aperto con il comparto Chromebook saldamente in seconda posizione, alle spalle degli inossidabili portatili basati su Windows.

Secondo i dati di IDC, dal 2019 al 2020 la quota di mercato dei notebook Windows è passata dall’85,4% all’80,5% (-4,9%), quella dei Mac è leggermente salita dal 6,7% al 7,5% (+0,8%) mentre i Chromebook sono balzati dal 6,4% al 10,8% (+4,4%).

Canalys ci fornisce i dati a volume: 11,2 milioni di Chromebook venduti nel solo ultimo trimestre del 2020, per un totale di 30,7 milioni di unità in tutto l’anno (+109% rispetto ai 14,7 milioni del 2019). Considerando il mondo Edication K12, secondo i dati di Futuresource (Mobile PC in K-12 Tracker), nel primo trimestre del 2021 Acer si posiziona al primo posto tra i produttori di Chromebook con una market share in Italia del 45%, dove i dispositivi con schermo da 11.6” sviluppati per le scuole sono quelli più richiesti per il design compatto e ultra-resistente.

Una scelta disruptive non solo per il mercato educational

I dati premiano i brand che già da anni puntano su una scelta alternativa, accostando un’offerta basata su Chrome OS a quella classica basata su piattaforma Microsoft. Fin dall’introduzione della prima versione di Chrome OS, Acer ha da subito creduto in una propria famiglia di Chromebook, al punto da raggiungere oggi un traguardo significativo per il mercato.

L’azienda taiwanese, infatti, ha recentemente annunciato il primo Chromebook con schermo da ben 17,3 pollici. Acer Chromebook 317 è uno dei quattro nuovi modelli Acer basati su Chrome OS dedicati al mondo educational ma con caratteristiche perfette anche per il consumer e il professional.

Si tratta di modelli che racchiudono tutte le peculiarità dei prodotti basati su Chromebook: semplicità di utilizzo, avvio estremamente rapido, autonomia, portabilità e versatilità.

Oltre al già citato modello a 17 pollici, Acer ha lanciato il Chromebook Spin 713 e il Chromebook 514 anche nelle rispettive versioni enterprise e, infine, Acer Chromebook 314 pensato espressamente per gli studenti di ogni ordine e grado.

I modelli Spin 713 sono tra i primi Chromebook al mondo certificati Intel Evo, la piattaforma che racchiude il massimo della tecnologia di elaborazione insieme a nuove funzionalità di connessione, autonomia e user experience. A queste caratteristiche, Acer ci aggiunge una affidabilità certificata dal protocollo militare MIL-STD 810H, un accesso mediante impronta digitale e le migliori opzioni di connettività.

Leggeri, sottili, trasformabili in tablet e con pannelli touch a partire da 13,5 pollici, i Chromebook Acer si dimostrano pronti per un uso intenso anche in mobilità estrema senza mai sacrificare prestazioni e usabilità, con autonomia fino a 10 ore e una ricarica di appena mezzora per un uso garantito di 4 ore.

Se la crisi sanitaria del 2020 ha provocato la spinta decisa verso la seconda posizione assoluta nelle vendite mondiali, le previsioni di tutti gli analisti concordano sul fatto che non si tratti di un’impennata estemporanea. Lo smart working e la didattica digitale sono tendenze che rimarranno e si consolideranno negli anni a venire, e il concept dei Chromebook si dimostra perfetto per questo tipo di utilizzo in mobilità da parte di una fascia d’età estremamente ampia che comprenda gli under 18 come gli over 60.

Fonte www.repubblica.it