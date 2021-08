Il numero di abbonati mobili unici è, invece, pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o di abbonamenti inattivi.

Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+13 milioni), seguita da Indonesia (+5 milioni) e dagli Stati Uniti (+3 milioni). Confermando, di fatto, che il numero di SIM in circolazione supera quello della popolazione umana mondiale, con un tasso di penetrazione pari al 103%.

Nel complesso, continua a crescere l’utilizzo di Internet da mobile: nel secondo trimestre 2021 il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di quasi 100 milioni, per un totale di circa 6,8 miliardi, con un aumento del 7% anno su anno.

C’è un primato storico nella nuova edizione del Mobility Report di Ericsson: nel secondo trimestre del 2021 con 84 milioni di nuovi abbonamenti 5G – legati a un dispositivo 5G – per un totale di 380 milioni in tutto il mondo c’è stato il sorpasso sul 4G. Quest’ultimo ha registrato, nello stesso periodo, 71 milioni di nuovi abbonamenti, arrivando così a un totale di 4,8 miliardi, ovvero il 59% di tutti gli abbonamenti mobili nel mondo. Diminuiscono gli abbonamenti alle sole reti 3G/HSPA (-46 milioni) e 2G/GSM (-52 milioni). Sono 176 gli operatori che a livello globale hanno lanciato sul mercato servizi 5G.

Per la prima volta i nuovi abbonamenti 5G superano quelli 4G

