Il mercato dei cambi, noto anche come mercato forex, è un mercato globale in cui governi, istituzioni finanziarie e investitori privati scambiano valute internazionali a scopo di lucro. Ogni giorno vengono scambiati trilioni di dollari e la maggior parte delle transazioni avviene attraverso banche, broker e altri fornitori di servizi finanziari.

A prima vista, questo mercato può sembrare difficile, soprattutto per i non addetti ai lavori. Tuttavia, ci sono diversi motivi per cui il trading sul forex può essere un investimento utile. Se volete fare trading sul forex, ma non siete sicuri dei suoi vantaggi o di cosa lo renda efficace, continuate a leggere per scoprire le quattro motivazioni più convincenti per investire nel forex.

Accessibilità

Il mercato forex è il più grande mercato finanziario del mondo. È aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Questo lo rende facilmente accessibile in qualsiasi parte del mondo e, non essendoci lotti fissi, è possibile effettuare operazioni di qualsiasi entità in qualsiasi momento.

A differenza della maggior parte degli altri mercati finanziari, non si basa su un sistema centrale di scambio. Utilizzando un sistema decentralizzato, può facilitare il trasferimento di grandi quantità di attività liquide con un’elevata frequenza. Le transazioni sono completate elettronicamente, senza bisogno di una sede centrale di negoziazione.

Un altro elemento che differenzia l’FX da altri mercati è la bassa barriera all’ingresso. Le operazioni possono essere effettuate a partire da un minimo di 100 dollari, a seconda del broker e del tipo di conto scelto. Molti broker offrono conti di prova, dando la possibilità ai nuovi trader di entrare nel mercato con un rischio molto minore.

Volatilità

A causa della sua natura decentralizzata, questo mercato sposta una grande quantità di volumi di trading durante le ore di contrattazione attiva. A causa della consistente disponibilità di attività liquide, il mercato è altamente volatile e suscettibile di variazioni significative dei valori delle valute.

Questa elevata volatilità significa che è possibile trarre profitto sia dall’aumento che dalla diminuzione delle valute. Ogni coppia di valute è in costante movimento, sia che si tratti di una coppia principale, di una coppia esotica o di un’altra. Con una conoscenza di base delle tendenze del commercio e del valore, chiunque può trarre profitto da queste fluttuazioni di valore.

In media, il mercato forex ha un volume di transazioni di oltre 5.000 miliardi di dollari al giorno. Con così tanti movimenti quotidiani, è l’ambiente ideale per gli investitori che cercano prezzi di partenza bassi, un alto grado di controllo sul tempo di investimento e un rischio relativamente basso rispetto a molte altre forme di commercio.

Flessibilità

Rispetto ai mercati azionari, dei futures e di quelli options, il mercato forex è meno rigido per quanto riguarda gli standard e i regolamenti. Ad esempio, le vendite allo scoperto sono del tutto normali, dato che si tratta semplicemente di scambiare una valuta con un’altra.

Non ci sono organismi di regolamentazione che sorvegliano il mercato. È completamente privo di regolamentazione, il che significa che le spese e le commissioni possono essere di tutte le forme e dimensioni. Se state cercando di scegliere un broker, assicuratevi di passare in rassegna diverse opzioni di intermediazione prima di fare la vostra scelta finale.

Se si combina il commercio decentralizzato e ad alto volume con la variazione casuale delle commissioni, è facile capire perché il forex trading è un mercato così competitivo. Inoltre, è possibile aprire e chiudere le operazioni 24 ore su 24, cinque giorni su sette, il che aumenta ulteriormente il senso di libertà che ha rapidamente trasformato il forex trading in una popolare opzione di investimento.

Redditività

Oltre ai vantaggi di cui abbiamo parlato sopra, c’è anche un’elevata leva finanziaria e, di conseguenza, il potenziale di enormi rendimenti. Negli Stati Uniti, per esempio, il mercato forex consente una leva finanziaria fino a 50:1.

Una leva elevata significa che è possibile ottenere molti profitti con un investimento relativamente basso. Ad esempio, con un rapporto di leva di 50:1, un investimento di 1.000 dollari può fruttare fino a 50.000 dollari. Tenete presente, tuttavia, che questa leva funziona in entrambi i sensi, amplificando le perdite tanto quanto i profitti.

Considerando che è possibile trarre profitto dai ribassi, un’elevata leva finanziaria significa che il potenziale di guadagno forex è di gran lunga superiore a quello di altri mercati. Se a questo si aggiungono tutti i vantaggi sopra citati, si comincia a delineare un quadro più chiaro del perché questa forma di trading possa essere una modalità di speculazione così efficace e redditizia.

In fin dei conti, tutti gli investimenti effettuati sul mercato forex sono trattati allo stesso modo. Tutti coloro che investono hanno la possibilità di ottenere un profitto, il mercato è altamente competitivo e i manipolatori del mercato non sono altro che pesci piccoli in un grande stagno. È la ricetta perfetta per ottenere profitti, a patto che siate disposti a dedicare tempo e impegno per portare a termine i vostri investimenti.