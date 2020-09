Diciamoci la verità: non tutti gli speaker che colleghiamo ai nostri device per ascoltare musica sono belli, non tutti sono adatti a far bella mostra di loro stessi nelle nostre stanze, alcuni convincono, anzi, per le loro dimensioni ridotte e la loro conseguente capacità di “scomparire” nell’arredamento della casa. Ma se siamo in cerca di qualcosa di più grande di un piccolo speaker portatile, qualcosa da tenere sulla scrivania in studio o addirittura da mettere in soggiorno, beh, allora la faccenda si fa difficile, perché la maggior parte degli altoparlanti che usiamo al giorno d’oggi non sono particolarmente belli.

Le eccezioni ovviamente ci sono e tra queste ci piace segnalare quella del nuovo altoparlante bluetooth della Philips, il TAJS50/00, che porta la firma di un designer, Georg Jensen. Chiariamo subito che si tratta di un oggetto “difficile”, che per sua natura non “scompare” nell’arredamento, anzi è proprio la sua capacità di essere “visto” oltre che sentito, che lo rende interessante. Il look è moderno, la forma irregolare, che si rialza da un lato, lo distanzia da tutti gli altri diffusori di suono che ci sono sul mercato, il design di Jensen è originale e, nelle dimensioni medie dell’oggetto (che non è piccolo ma resta sostanzialmente portatile), ancora comodo. Nel lato “basso” dello speaker troviamo una piastra in acciaio lucido, dal look gradevolmente “fantascientifico”, mentre il resto del corpo del device è coperto da uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, azienda specializzata che ha realizzato un materiale in misto lana che è acusticamente trasparente, non incide in nessun modo sul suono, non lo filtra e non lo modifica, consentendo quindi alla musica o alle parole che ascoltiamo il massimo della fedeltà che lo speaker consente, donando però all’altoparlante un look particolarmente elegante. Le dimensioni sono medie, 299 x 100x 98 millimetri, con un peso di 1.12 kg, che lo rendono sufficientemente portatile per chi vuole spostare il device nelle diverse stanze della casa o usarlo all’aperto.

La batteria a ioni di litio ha una capacità di 4400mAh e garantisce, a volume medio, circa venti ore di utilizzo e si ricarica per intero in sei ore. La portata dichiarata del Bluetooth 5.0 è di circa venti metri, e nella prova che abbiamo fatto si riduce decisamente a seconda dell’ampiezza dei muri della casa, mentre all’aperto è sostanzialmente vera e la connessione è stabile. La potenza in uscita è di 30 W, in grado di essere sufficiente per una festa danzante con qualche amico, quando la pandemia ce lo consentirà. C’è una porta per ricaricare il device e c’è una porta, comoda, per usare lo speaker come power bank e ricaricare il cellulare. Con Georg Jensen Philips ha iniziato una interessante partnership lo scorso anno, producendo un bellissimo televisore, adesso la selezione si è ampliata, due speaker Bluetooth, dei quali il TAJS50/00 è il più grande, ma anche un power bank e degli auricolari true wireless. E l’eleganza, in stile scandinavo, è anche popolarità, linee semplici e comprensibili, in sintonia con lo stile degli altrettanto scandinavi di Ikea.

E il suono? E’ obbiettivamente il punto di forza dell’altoparlante, ben definito, con dei bassi potenti (se amate il genere sono davvero notevoli), senza distorsioni, un suono sufficientemente caldo per dare soddisfazione anche agli ascoltatori più esigenti. Il prezzo è contenuto e il rapporto con la qualità è decisamente buono, anche per la bellezza dell’oggetto.

