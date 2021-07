Se i social network fossero una serie di fratelli che lavorano nella storica attività di famiglia, Pinterest sarebbe la sorella che prende la sua strada e poi usa in azienda l’esperienza appresa in giro per il mondo.

Ora è tempo di farlo con le Stories, qui chiamate Idea Pin. Ma come, a settembre 2020 non erano già stati inaugurati i Pin Storia? “Abbiamo assistito a un aumento dell’800% dei video caricati su Pinterest e ora ne vengono guardati quasi un miliardo al giorno – ci ha spiegato Adrien Boyer, manager di Pinterest per l’area Francia, Sud Europa e Benelux – Prendendo in considerazione il feedback degli iscritti e la crescita dei video, il risultato è stato quello di offrire ai creator un nuovo modo per sviluppare facilmente contenuti coinvolgenti e facilmente fruibili”. Idea Pin, appunto.

Ancora una volta, si tratta di uno strumento a disposizione di quelli che l’app definisce creator: non necessariamente celebrità, ma “chi si dà da fare, creatori o esperti in qualcosa, molti dei quali stanno già utilizzando la piattaforma solo come pinner e non si considerano ancora creator veri e propri. Il nostro obiettivo è di attrarre e costruire un pool di talenti con creator che diano ai pinner l’ispirazione che stanno cercando”. A loro si rivolgono nuovi strumenti e funzioni, come:

registrazione ed editing di video per un massimo di 20 pagine di contenuti;

voice over per farsi sentire dagli utenti;

una selezione musicale ;

le pagine dei dettagli con le istruzioni o gli ingredienti e il salvataggio di più bozze.

Presenti anche elementi interattivi come il tag di persone e gli adesivi (come nelle Stories per come le conosciamo solitamente), cui si aggiungono le etichette per argomenti, in modo da associare i contenuti pertinenti; Idea Pin dà anche la possibilità di esportare, in modo da condividere contenuti anche al di fuori di Pinterest.

In Italia hanno già iniziato a usare la nuova funzione sia Chef Rubina Rovini sia Martina Luchena (che fa tutorial di bellezza) e Con cosa lo metto?, che fornisce consigli di moda di grande ispirazione.

Adrien Boyer, manager di Pinterest per l’area Francia, Sud Europa e Benelux

Breve storia di Pinterest

La piattaforma, nata 11 anni fa, si è fatta influenzare dalle strade maestre intraprese dagli altri giganti della Rete quel tanto che basta, facendo proprie alcune scelte e ignorandone altre: forte di oltre 475 milioni di persone in tutto il mondo e più di 19 milioni di visitatori unici mensili (dati Audiweb), osserva tendenze e nuove prospettive dei pinner. Da luogo digitale con una forte impronta sul design e l’architettura, non poteva non rappresentare un punto di riferimento in tempi di lockdown: Boyer ha . conferma che Pinterest “ha raggiunto i massimi storici di coinvolgimento a livello globale durante il 2020, con ricerche in aumento di oltre il 60% rispetto all’anno precedente e salvataggi di contenuti in aumento di circa il 40%”.

Nel 2020 ci sono stati oltre 100 milioni di nuovi utenti attivi mensilmente a livello globale e anche il 2021 sta facendo riscontrare un forte coinvolgimento sulla piattaforma, con un aumento della creazione di bacheche per le categorie principali, incluso un aumento del 49% nel beauty, del 103% nella moda femminile e un aumento del 37% nell’arredamento della casa.

Ma è tempo di guardare al futuro, con un focus sulla generazione di Millennial e quella successiva, la Z. Per entrambe, sembrano essere una priorità i prodotti per il trucco (prima quelli più adatti per i collegamenti da remoto, ora quelli da abbinare ai look): la Gen Z opta per colori chiari e pastello come “trucco color menta” (in aumento di 7 volte) e “trucco ispirato alle caramelle” (in aumento di 4 volte), mentre i Millennial stanno acquistando colori più luminosi, come “trucco con ombretto rosso” (in aumento di 17 volte) e “ombretto verde e oro” (in aumento di 8 volte)”, secondo quanto spiegato dal referente della piattaforma.

Quanto alle ricerche di stile, quella della Gen Z sono orientate a “moda estiva androgina” (in aumento di 31 volte), e “outfit estivo con pantaloncini di pelle nera” (in aumento di 18 volte); invece, i Millennial restano affezionati ai pantaloni della tuta, e in generale a look comodi da abbinare a trucco luminoso, con ricerche come “vestiti con gonna a fiori” (in aumento di 65 volte) e “completi con camicetta morbida” (in aumento di 44 volte).

L’arredamento però continua a rappresentare un cardine per Pinterest anche per le nuove generazioni: la Generazione Z e i Millennial si ispirano a quello che per loro già è in odor di vintage, cioè lo stile Y2K con ricerche per “idee arredamento anni 2000” aumentate rispettivamente di 30 e 38 volte per entrambi i segmenti di pubblico.

Fonte www.repubblica.it