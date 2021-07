(ANSA) – ROMA, 02 LUG – “L’attuazione del Piano per la

banda larga nelle isole minori riveste un’importanza

fondamentale per l’azione di governo. Il ritardo nella capacità

di connessione a internet di alcuni territori rappresenta

l’elemento di debolezza più rilevante per la crescita, per

l’offerta di servizi pubblici e privati, per l’attrattività di

investimenti e per i flussi turistici”. Lo afferma Mariastella

Gelmini, ministro per gli Affari regionali, secondo cui “nelle

prossime settimane avremo a disposizione 60,5 milioni – previsti

dal Pnrr, ma che verranno subito anticipati dal Mise – per lo

sviluppo della banda larga in questi territori”.

“Ritengo che la disponibilità di una connessione alla rete di

qualità adeguata debba essere considerata la condizione

necessaria per superare il rilevante digital divide amplificato

dalla marginalità territoriale e dall’obsolescenza tecnologica

degli attuali collegamenti internet per garantire maggiore

efficacia alle politiche di sviluppo – afferma Gelmini in un

questi territori. E in virtù di un protocollo d’intesa che verrà

presto stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, metteremo

in campo iniziative di informazione e sensibilizzazione per

accompagnare gli interventi infrastrutturali. Le isole minori

proprio grazie alla connettività ultra veloce potranno

riacquisire una loro rilevanza nel tessuto economico e sociale

nazionale, proponendosi come luoghi di eccellenza sotto ogni

profilo, in grado di ricucire la distanza che li separa dal

continente e dai centri di maggiori dimensioni. Le piccole

isole, dotate delle necessarie infrastrutture, potranno

ospitare, in forma più organizzata e sostenibile, flussi

turistici sempre più rilevanti, per la naturale attrattività

delle loro bellezze e per i beni culturali e paesaggistici che

esse ospitano, e consentire la nascita e il consolidamento di

realtà imprenditoriali locali e solide, contribuendo alla

ripresa economica, che è l’obiettivo primario del Pnrr e del

governo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it