(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Pronti i nanomateriali 3D super

resistenti fatti di Dna. Realizzati dai ricercatori della

Columbia Univeristy di New York, coordinati da Oleg Gang, in

collaborazione con il Brookhaven National Laboratory americano,

sono descritti sulla rivista Science Advances.

Numerose le applicazioni, a partire dall’elettronica per

smartphone o computer, fino ai superconduttori.

Secondo gli autori dello studio, in genere le proprietà dei



