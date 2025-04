di Francesco Pagano*

Il periodo delle dichiarazioni dei redditi è notoriamente un momento di grande attività non solo per i contribuenti e le autorità fiscali, ma anche per i cybercriminali. Con un aumento significativo delle truffe online, è essenziale adottare misure preventive per proteggere i dati personali e finanziari dei cittadini.

Durante la stagione fiscale, gli attacchi informatici si intensificano, sfruttando la maggiore quantità di comunicazioni finanziarie. Da falsi avvisi fiscali a tentativi di phishing, i metodi usati dai truffatori sono sempre più sofisticati e convincenti.

In risposta a questa minaccia crescente, la Fondazione AIDR ha sviluppato “TributiAmo” (https://www.aidr.it/ assistente-virtuale/), un assistente virtuale gratuito che aiuta i contribuenti a navigare sicuri nel mare delle obbligazioni fiscali. Utilizzando l’intelligenza artificiale, “TributiAmo” fornisce un primo strato di difesa contro le frodi, verificando la legittimità delle comunicazioni e guidando i contribuenti attraverso processi sicuri.

Da quando è stato introdotto, “TributiAmo” ha aiutato migliaia di contribuenti a evitare truffe, risultando in una significativa riduzione delle vittime di frodi fiscali. La sua interfaccia user-friendly e l’efficacia nel bloccare comunicazioni sospette lo rendono un alleato prezioso per tutti i cittadini.

Nell’era digitale, la sicurezza informatica è una priorità che non può essere trascurata, specialmente in periodi critici come quello delle dichiarazioni dei redditi. Con strumenti come “TributiAmo”, possiamo offrire ai contribuenti non solo un’efficace protezione contro le frodi, ma anche una maggiore serenità nella gestione delle loro responsabilità fiscali.