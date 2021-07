Da sei anni a un anno: i tempi per il passaggio della super tecnologia dai modelli top a quelli più piccoli si è accorciato così. Un primato appena bruciato da Mercedes, che in meno di 12 mesi ha spostato tutte le ultime soluzioni hi-tech dalla Classe S, l’ammiraglia da oltre 100mila euro, alla Classe C, la piccola berlina. Una macchina che costa sempre 50mila euro, ma che si può comunque considerare popolare, visto che costa meno della metà della S e che è stata prodotta in oltre 2,5 milioni di esemplari.

La super tecnologia della Classe C

Certo, buona parte di queste super tecnologie sono fatte con il software: una volta sviluppate non costa nulla, o quasi nulla, caricarle su un’altra vetture più piccola. Ma non solo: la Classe C eredita dalla S anche tante soluzioni tecnologiche legate a motori e moduli ibridi. Una scelta sottolineata non a caso anche dal design, che riprende tutti gli stilemi dell’ammiraglia. Ossia fari anteriori allungati, una mascherina verticale e sporgente, luci posteriori molto sottili che si allargano nella parte centrale. Senza dimenticare il cofano lungo e la coda sfuggente, che regala quel vago sapore di coupé che maschera alla perfezione dimensioni importanti, visto che la C è comunque lunga 4,75 metri e ha un bel bagagliaio da 455 litri.



E dalla Classe S arrivano qui anche dettagli, come le bocchette, la forma della plancia inclinata e soprattutto il colossale display centrale, qui da 9.5 o 11.9 pollici, dal quale gestire tutto. Anche il sistema multimediale MBUX, della seconda generazione, è proprio quello della S. Quindi al volante della Classe C si possono controllare tutti gli impianti domotici di casa, mentre l’accesso al sistema avviene con uno scanner di impronte digitali posto sotto il display: in questo modo ogni persona in un secondo riporta tutti i suoi dati e le sue preferenze (la memoria dei messaggi, le destinazioni del sistema di navigazione e molto altro ancora) in auto. Non solo: il nuovo MBUX ora si può comandare direttamente, senza dire “Ehi, Mercedes!”: un nuovo mondo.



Come dicevamo, non è solo software: qui debutta il futuribile retrotreno sterzante che migliora la stabilità alle alte velocità e sotto i 60 km/h rende la Classe C un fulmine nell’inserimento in curva. E poi, ovviamente, in manovra, si entra nell’iperspazio: il diametro di sterzata si riduce da 11,1 a 10,6 metri. Sembra poco, ma è tantissimo e le manovre più difficili diventano un gioco. Fra le finezze anche le sospensioni posteriori multilink e tutte con molle ad aria per mantenere costante l’assetto. Da show i fari, anche loro con la stessa tecnologia della Classe S: ognuno emette una luce generata da 3 led, proiettata sulla strada da 1,3 milioni di micro-specchi. In questo modo un computer consente di definire con precisione millimetrica la distribuzione della luce in base al traffico e al tipo di strada. Per capirci, immaginate di guidare con gli abbaglianti accesi, ma la macchina davanti a voi invece viaggia in un cono d’ombra (ben visibile perché è quadrato) buio, per non essere accecata. Non è tutto: questi super fari illuminano meglio i pedoni sul bordo della corsia e disegnano due strisce luminose larghe come l’auto in corrispondenza di restrizioni della carreggiata. Sbagliare, al volante, diventa sempre più difficile.

E le motorizzazioni? Stesso discorso: sono solo ibridi leggeri a 48 volt (con motore da 20 Cv integrato nel cambio automatico a 9 marce), e turbo, benzina o diesel. Quelle a gasolio hanno potenze variabili dai 163 Cv della C 200 ai 265 della C 300 d e tutte promettono prestazioni brillanti: la prima brucia lo 0-100 in 7,7 secondi e la seconda in 5,7. Quelle a benzina sono un 1.5 da 170 o 204 Cv e un 2.0 da 258 Cv. Ed è solo l’inizio, perché poi arriveranno le ibride plug-in. Insomma, ora la Classe C è davvero una Classe S in miniatura.

