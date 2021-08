La certificazione periodica dei bilanci è un obbligo a cui molte società non possono sottrarsi. Finalizzata alla verifica di errori, inesattezze e omissioni, richiede particolare perizia e il rispetto di alcune regole, per non incorrere in reati penali.

Evitare problemi con la giustizia, quindi, è un motivo più che valido per conoscere meglio l’argomento e prevenire situazioni spiacevoli. A tale scopo, strumenti come i software per la revisione legale sono la soluzione perfetta per mettersi al riparo da qualsiasi rischio.

Verifica con o senza software per la revisione legale: in cosa consiste?

Prima di approfondire quali sono le soluzioni per superare con successo la revisione legale dei conti, è indispensabile capire cos’è. Si tratta di una serie di verifiche obbligatorie sui bilanci, mirate ad accertare l’attendibilità dello stato patrimoniale, finanziario ed economico di:

società a responsabilità limitata

organismi di pubblico interesse

società per azioni

aziende o cooperative con una media di 20 dipendenti l’anno

imprese o enti almeno con 4 milioni di euro in fatturato o stato patrimoniale in attivo (sempre per lo stesso importo), per un biennio.

La nomina del revisore viene fatta al momento di costituire l’organizzazione o successivamente, sottoponendo la decisione ad assemblea. Tale figura (persona fisica o giuridica) deve essere esterna e risultare iscritta nei registri del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il candidato ideale risponderà ai più severi requisiti di onorabilità, fedina penale pulita in primis. Inoltre, non avrà legami di parentela entro il quarto grado con chi occupa posizioni di responsabilità, quali amministratori, sindaci e direttori generali.

I parametri da controllare

Le variabili sottoposte all’attenzione dell’esperto sono innumerevoli: per vagliarle e riportare informazioni chiare e complete, occorrono sia capacità di analisi sia di sintesi. Tra i punti da non trascurare vanno ricordati:

ricerca di prove di conformità dei bilanci ai principi di revisione

quantità e qualità delle risorse impiegate nei bilanci

controllo dell’intera documentazione e dei corrispettivi

natura del rapporto tra società e incaricato alla contabilità.

Va detto, poi, che la figura del revisore legale non si limita a raccogliere e codificare informazioni o voci di costo al momento del consuntivo. I suoi ambiti di competenza si estendono alla pianificazione preventiva delle attività di verifica, alla somministrazione in itinere di eventuali questionari di conformità e alla stesura di una relazione sul bilancio.

Quest’ultima conterrà un giudizio sull’attendibilità dei dati ufficiali e potrà essere positiva (coerente alla situazione effettiva), con presenza di difformità o negativa. Per redigerla in modo ottimale e riportare dati precisi, il soggetto preposto alla revisione potrà utilizzare dei programmi ad hoc.

Scegliere un software per la revisione legale: i motivi

Evitare sanzioni e pene detentive sono delle ottime ragioni per investire su uno strumento del genere. Permette, infatti, di avere un’ampia visuale della situazione e abbattere ogni rischio di errore, sia sulla contabilità interna sia sulla parte contributiva e tributaria.

Nella ricerca al miglior software di revisione legale bisogna tenere conto delle capacità di calcolo, della facilità di impiego, dell’intuitività della schermata e dell’ampiezza dell’archivio: ogni fascicolo va conservato per 10 anni ed esibito in caso di accertamenti.

In questo modo sarà possibile fare previsioni a lungo termine, ottimizzare il lavoro per i periodi successivi, agevolare le future rendicontazioni di routine e ridurre al minimo l’eventualità di controlli straordinari, tanto inattesi quanto sgraditi.