(ANSA) – MILANO, 24 AGO – I robot soffici diventano come

camaleonti: grazie a una nuova tecnica di stampa 3D, possono

cambiare colore all’istante adattandosi allo sfondo

dell’ambiente in cui si trovano. Fra le possibili applicazioni,

display intelligenti, dispositivi elettronici indossabili e

mimetiche hi-tech, come spiegano i ricercatori della Southern

University of Science and Technology di Shenzhen (Cina) in uno

studio pubblicato su Nature Communications.

Il gruppo di ricerca guidato da Ji Liu ha messo a punto una

nuova tecnica di stampa 3D multimateriale che permette di

costruire dispositivi flessibili ed estensibili che emettono

luce e che possono essere integrati nei robot soffici. In

particolare, sono stati formulati degli inchiostri a conduzione

ionica, elettroluminescenti e isolanti adatti per la stampa 3D,

che sono stati poi impiegati per creare on-demand dei

dispositivi elettroluminescenti flessibili ed estensibili. Con

questo approccio, i ricercatori hanno creato un braccialetto

flessibile che emette luce blu e lo hanno integrato in un robot

quadrupede soffice che può così cambiare rapidamente il suo

colore in superficie in accordo con quello dello sfondo. I

dispositivi stampati in 3D hanno dimostrato di mantenere

un’elettroluminescenza stabile anche in caso di flessione,

torsione e allungamento. (ANSA).



Fonte Ansa.it