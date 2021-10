(ANSA) – MILANO, 07 OTT – Sarebbe stato messo in atto un

cambio di strategia commerciale da parte di Samsung per i

prossimi modelli di smartphone. Il gruppo coreano avrebbe

infatti deciso di posticipare l’uscita del Galaxy S21 FE, la ‘Fan Edition’ che rappresenta un modello più economico rispetto

alla serie dei Galaxy S21. A differenza dello scorso anno,

quando il Galaxy S20 FE era stato lanciato alla fine di

settembre, lo slittamento a gennaio del nuovo esemplare, come da

indiscrezioni delle ultime ore, sposterebbe più in avanti

l’arrivo della famiglia dei Galaxy S22. Questo è quanto afferma

l’informatore che su Twitter è conosciuto con il nome di Ice

Universe, a cui fa eco Roland Quandt. Samsung non ha confermato

i motivi del ritardo del rilascio del Galaxy S21 FE ma gli

analisti ne individuano due. Il primo dipenderebbe dall’ancora

scarsità di processori e altre componenti hardware da parte dei

fornitori. La seconda invece, dal successo, riscontrato in

patria ma che si rispecchia anche altrove, dei due pieghevoli

Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Nonostante il diverso

posizionamento commerciale degli smartphone, Samsung vorrebbe

porre un lasso di tempo maggiore tra le varie presentazioni,

dando il tempo ai consumatori di scegliere il modello che più

preferiscono, prendendo in considerazione anche i foldable.

Intanto i siti web ufficiali di Samsung nel Regno Unito e in

Olanda, hanno inserito il Galaxy S21 FE all’interno di offerte

promozionali, in scadenza a marzo del 2022. (ANSA).



Fonte Ansa.it