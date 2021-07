(ANSA) – MILANO, 27 LUG – TM Roh, presidente e capo del

business delle comunicazioni mobili di Samsung, ha fornito

alcuni suggerimenti sul cambio di passo dell’azienda nel settore

smartphone, che vira decisamente verso la tecnologia pieghevole.

In un post sul blog ufficiale, il manager ha spiegato: “Sono

entusiasta nel dire che la nostra terza generazione di

dispositivi pieghevoli aprirà nuove incredibili capacità

multitasking e una maggiore durata della batteria per ancora più

persone in tutto il mondo. Invece di svelare un nuovo Galaxy

Note, questa volta porteremo le sue amate funzionalità su più

dispositivi Galaxy”. Il riferimento, secondo le recenti

indiscrezioni e affermazioni dell’entourage della coreana, è al

supporto della S Pen al mondo dei ‘foldable’, peraltro come già

successo all’inizio di quest’anno con l’opportunità di usare il

pennino digitale, per la prima volta, sul Galaxy S21 Ultra. Dal

punto di vista della produttività e dell’utenza business, di

norma il pubblico di riferimento della serie Note, Samsung ha

collaborato con Google “per arricchire gli ecosistemi pieghevoli

con app e servizi popolari” ha affermato Roh. Soprattutto per lo

Z Fold 3, lo smartphone che si apre a mo’ di libro, Samsung ha

lavorato con Google per ottimizzare le videochiamate in vivavoce

su Duo e con Microsoft per il multitasking su Microsoft Teams.

L’evento di presentazione dei nuovi smartphone si terrà l’11

agosto. Al Samsung Unpacked 2021 è previsto il lancio anche

della seconda generazione di Galaxy Z Flip, il telefonino

pieghevole ‘a conchiglia’ che, per ragioni di marketing,

prenderà il nome di Galaxy Z Flip 3. (ANSA).



Fonte Ansa.it