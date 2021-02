Uno smartphone bello, leggero ed elegante: il nuovo Samsung Galaxy S21 si presenta così, con un look invidiabile, bei colori, e una “portabilità”, date le dimensioni, davvero notevole. L’azienda sudcoreana ha cercato di mettere insieme qualità e prezzo, rinunciando a qualcosa per mantenere i costi contenuti, ma migliorando molte feature, per far in modo che comunque, anche se non in maniera radicale, si possa dire che rispetto alla linea S20

Advertisements

è stato fatto un passo avanti.

Prezzo ridotto e design rinnovato, comunque, sono le due caratteristiche che colpiscono immediatamente: la prima perché il prezzo del modello base è di 40 euro più basso del prezzo dell’S20 lo scorso anno, la seconda perché i quattro colori (viola, grigio, rosa e bianco) con il modulo fotografico satinato che gioca sui contrasti di colore con la scocca, offrono un colpo d’occhio notevole, con un pannello posteriore che sembra in vetro e invece è in “Glastic”, che come dice il nome è un policarbonato che somiglia al vetro ma è meno scivoloso, trattiene meno impronte e scalda meno.

Advertisements

Dicevamo di leggerezza e maneggevolezza: il Galaxy S21 pesa solo 169 grammi e questo lo rende piacevolissimo da tenere in mano, non leggero come il 12 Mini di iPhone ma con un display piuttosto grande, le dimensioni sono 151.7 x 71.2 x 7.9 mm il che significa che può entrare anche nella tasca dei pantaloni.

Il display è da 6.2 pollici, Full HD, con una risoluzione leggermente più bassa del predecessore ma la differenza, nell’uso quotidiano, è impercettibile. E c’è il supporto HDR10+ per godere appieno della qualità video dei film sulle piattaforme streaming. Le immagini sono luminose, il touchscreen funziona con grande velocità e efficacia e sotto al display c’è anche il sensore per il riconoscimento delle impronte.

Per quello che riguarda le fotocamere non c’è nulla che non sia all’altezza della tradizione Samsung, un sensore principale da 12 Megapixel con stabilizzazione ottica abbinato a un teleobiettivo da 64 Megapixel con zoom 3X e OIS e un grandangolare da 12 Megapixel. La fotocamera frontale invece è da 10 Megapixel. Il tutto per realizzare foto di notevole livello, sia nel dettaglio che nella luminosità, anche in condizioni non ottimali. Non ci sono particolari avanzamenti rispetto al modello precedente, quindi anche il comparto video è eccellente, con registrazioni anche in 8K.

Nel cuore dello smartphone c’è il nuovo processore Exynos 2100, che può eseguire fino a 26.000 miliardi di operazioni al secondo (TOPS) con il doppio dell’efficienza energetica della generazione precedente, con l’elaborazione AI sul dispositivo e con il supporto per reti neurali avanzate. Il che significa che le performance dell’S21 sono decisamente buone, con una RAM da 8 Gigabyte e una memoria interna da 128 o da 256 Gigabyte che però non è espandibile. Nell’uso quotidiano la macchina funziona perfettamente, con grande fluidità, risposte molto rapide, nessun intoppo anche quando l’uso è molto serrato. Il sistema operativo è Android 11, ovviamente personalizzato da Samsung One UI 3.1 e supporta la piattaforma Samsung DeX per trasformale lo smartphone, una volta collegato a un monitor, in una ottima postazione di lavoro.

La batteria non brilla per autonomia, se usato in maniera continua per una giornata, ma svolge ottimamente il suo compito per chi non deve lavorare o giocare tutto il giorno. C’è il supporto alla ricarica rapida a 25W, ma non è rapidissima, in realtà. Nella confezione non ci sono né il caricabatterie né gli auricolari.

La valutazione generale è molto più che positiva, lo smartphone, oltre ad essere come abbiamo detto all’inizio, comodo e elegante, è in realtà anche molto potente e funzionale, compatto e efficientissimo, decisamente consigliato per chi è in cerca di una macchina affidabile e versatile. Per le soluzioni più innovative bisogna rivolgersi ai due modelli più costosi, S21 + e S21 Ultra, ma con prezzi decisamente diversi.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram