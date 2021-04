(ANSA) – MILANO, 20 APR – Samsung ha annunciato il nuovo

Galaxy M12 in Europa. Successore del Galaxy M11, lo smartphone è

dotato di un display Infinity-V da 6,5 pollici con refresh rate

di 90 Hz, un processore potente e una batteria a lunga durata da

5.000 mAh. Il tutto, per un prezzo di 179,90 euro. “Nel 2019

abbiamo lanciato la serie Galaxy M che ha immediatamente

riscosso un enorme successo da parte dei fan di Galaxy. Abbiamo

progettato il nostro nuovo smartphone con lo scopo di arricchire

la vite dei giovani consumatori grazie alla batteria da 5.000

mAh, abbinata ad una tecnologia di ricarica rapida, per

garantire sempre la massima operatività. Galaxy M12 si configura

come punto di riferimento per un’esperienza appagante in questa

fascia di prezzo” ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing

della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

Alimentato da un processore octa-core da 2 GHz, Galaxy M12

promette prestazioni avanzate e risparmio energetico. Il modello

vanta una fotocamera a quattro lenti: principale da 48 MP,

obiettivo Ultra-Grandangolare da 5 MP, con campo visivo ampio di

123°, obiettivo Macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.

La selfie cam è da 8 MP. Il reparto della memoria vede 64 GB

totali di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD

fino ad 1 TB, e 4 GB di Ram. Concludono la dotazione, una porta

USB di Tipo C e riconoscimento dell’impronta sul tastino

laterale, per un rapido accesso in sicurezza. A far girare il

tutto, la versione 11 del sistema operativo Android, arricchito

dalle app dell’ecosistema Samsung, come Health, Galaxy Apps e

Smart Switch. (ANSA).



