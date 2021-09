Il decollo è fissato il prossimo 25 settembre, dalla pista dello Spaceport America, nel deserto del Mojave in New Mexico. Da lì, dal quartier generale di Virgin Galactic, due ufficiali dell’Aeronautica militare – il colonnello Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi – insieme con Pantaleone Carlucci del Consiglio nazionale delle ricerche (il Cnr), lasceranno l’edificio in cui si perfezioneranno nei prossimi giorni – il “Gateway to Space” progettato dallo studio Foster + Partners – e raggiungeranno i limiti dell’atmosfera, diventando l’equipaggio di “Virtute 1”, il primo volo suborbitale a scopo scientifico della compagnia spaziale di Richard Branson.

Turismo spaziale Il grande volo di Richard Branson di Emilio Cozzi 10 Luglio 2021

Con due piloti della compagnia, gli italiani decolleranno a bordo dello SpaceShipTwo, lo spazioplano che lo scorso 11 luglio ha portato Branson a 86 chilometri di quota. Questa volta, però, la missione non sarà dimostrativa, ma permetterà di effettuare in condizioni di microgravità 12 esperimenti nel campo della medicina aeronautica, dei materiali avanzati, della fluidodinamica e della fisiologia del volo extra-atmosferico.

Trainato a un’altitudine di 15 chilometri dallo speciale aereo da trasporto White Knight Two – un quadrimotore turbogetto a doppia carlinga -, lo spazioplano di Virgin Galactic accenderà il suo propulsore e punterà ai limiti del cielo, dove inizieranno i test scientifici. Dopo un’ora e 40 circa, il velivolo tornerà ad appoggiarsi sulla stessa pista da cui è partito.

Il tenente colonnello Walter Villadei (ansa)

“Virtute 1” e il suo logo sono stati presentati oggi in una conferenza al Palazzo dell’Aeronautica a Roma, cui hanno partecipato anche i membri dell’equipaggio. La missione è infatti il risultato di accordi quadro siglati nell’ottobre del 2019 da Virgin Galactic e dall’Aeronautica militare italiana. Fu un primato: non era mai successo che un ente governativo finanziasse un volo umano a scopo di ricerca scientifica su un veicolo spaziale privato. Segno di un cambio di paradigma che ribadisce quanto sia fuorviante pensare il turismo e la commercializzazione dello spazio solo come attività per pochi, danarosi eletti.

Il capitano Angelo Landolfi (ansa)

“Grazie alla missione suborbitale, l’Aeronautica militare potrà acquisire importanti competenze per replicare questa forma di volo anche sul territorio nazionale” aveva commentato qualche giorno fa il colonnello Marco Galgani, vice capo Ufficio generale per lo spazio dell’Aeronautica. Non è un caso che per raggiungere questo risultato, l’Aeronautica collaborerà con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (l’Enac) e con l’Agenzia spaziale italiana (l’Asi).

Le implicazioni dei voli suborbitali sono infatti così vaste da aver motivato anche un incontro, a luglio, fra il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, e quello dell’Asi, Giorgio Saccoccia, chiamati a confrontarsi sulle prospettive dei trasporti attraverso i lanci suborbitali e spaziali e sulle opportunità nei rispettivi ambiti di competenza.

Pantaleone Carlucci

Saccoccia ha ricordato “le frontiere tecnologiche innovative condivise tra spazio e il futuro trasporto civile”, citando temi quali i materiali e la propulsione avanzata, il controllo termico e le tecniche di volo e rientro autonomo. “Il futuro”, ha detto, “vedrà sempre maggiore condivisione di interessi tra spazio e trasporti con l’affermazione dei voli suborbitali commerciali e per questo motivo sarà di sempre maggiore importanza fare sistema con tutte le istituzioni coinvolte”.

Concetto ribadito da Zaccheo, secondo il quale “i trasporti, oltre al ritorno dei voli transatlantici supersonici, vedranno l’affermazione dei voli suborbitali e spaziali di passeggeri a scopi commerciali. La loro regolazione economica costituirà una delle nuove e più entusiasmanti frontiere dell’attività di Art”. In tale ambito la cooperazione con l’Asi, ha proseguito Zaccheo, “sarà fondamentale per lo scambio di know-how e per le sinergie tecniche che verranno richieste per affrontare un quadro profondamente modificato dalla reale e concreta disponibilità di nuove tecnologie spaziali, di cui recenti esperienze, come quelle di Blue Origin di Jeff Bezos o Virgin Galactic di Branson, sono una evidente dimostrazione”.

Fonte www.repubblica.it