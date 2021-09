Scalapay, startup che offre un servizio di BNPL (buy now pay later), ha chiuso un round di investimento da 155 milioni di dollari guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments.

Per la startup fondata da Simone Mancini nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 millioni di dollari, per una valutazione di circa 700 milioni di dollari. Attualmente Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi. Intervista al fondatore.