Il mercato dei giochi sta vivendo una fase di espansione senza precedenti, sia a livello globale che europeo. Questa crescita, trainata da molteplici fattori, si traduce in cifre da capogiro e pone l’intero settore al centro dell’attenzione. L’industria del gioco d’azzardo non è più un fenomeno di nicchia, ma un comparto economico di primaria importanza, capace di generare entrate significative e influenzare diversi aspetti della società.

Entriamo quindi nel dettaglio dei numeri di questa crescita, le sfide che essa comporta, la necessità di una regolamentazione efficace e le tendenze che plasmeranno il futuro del settore.

Un mercato in espansione: analisi dei numeri e dei trend

Il mercato europeo del gioco d’azzardo regolamentato si appresta a raggiungere la cifra record di 137 miliardi di euro di entrate lorde nel 2024, secondo le stime di H2 Gambling Capital riportate da Euronews. Un dato impressionante, che testimonia la vitalità di un settore in continua evoluzione. Ma ciò che colpisce maggiormente è il peso crescente del gioco online, che rappresenta ormai il 40% del totale (circa 55 miliardi di euro) e registra una crescita annuale del 7,84% tra il 2023 e il 2024.

L’Italia si inserisce perfettamente in questo scenario di crescita. I dati presentati dal sottosegretario all’Economia Federico Freni, in risposta a un’interrogazione parlamentare, parlano di una raccolta di ben 90 miliardi di euro nei primi sette mesi del 2024.

È interessante notare come il boom del gioco d’azzardo digitale non abbia sostituito quello “fisico”, ma lo abbia, al contrario, rinvigorito. Le scommesse online, i casinò virtuali e i gratta e vinci digitali hanno dato nuova linfa anche alle slot machine tradizionali, alle scommesse al botteghino e alle lotterie istantanee. A fare da traino ci sono le scommesse sportive e le lotterie.

Un’altra fetta di mercato, in netta espansione, che contribuisce a questo trend è rappresentata dalle slot online. Queste catturano l’attenzione dei giocatori grazie alla loro immediatezza, alla varietà di temi e alla possibilità di giocare comodamente da casa o in mobilità. A confermare il loro impatto sono i numeri: nel 2024 le lotterie hanno generato 38 miliardi di euro, seguite dalle scommesse con 33 miliardi, mentre i casinò hanno generato 30 miliardi e le gaming machines 26 miliardi.

Le sfide della crescita: tra rischi e opportunità

La crescita vertiginosa del mercato dei giochi porta con sé una serie di sfide complesse, che richiedono un’attenta valutazione e un approccio equilibrato. Da un lato, emergono rischi legati al gioco problematico e alla dipendenza, dall’altro si aprono opportunità di sviluppo economico e sociale.

Il gioco d’azzardo, pur essendo una forma di intrattenimento per molti, può trasformarsi in una vera e propria patologia per una parte della popolazione. I dati europei, riportati da uno studio della European Gaming and Betting Association (EGBA) del 2022, mostrano tassi di gioco problematico che variano dallo 0,3% in Irlanda al 6,4% in Lettonia. In Portogallo è stato registrato un aumento allarmante di richieste alla linea di assistenza.

Questi numeri evidenziano l’impatto sociale e sanitario della dipendenza da gioco, che si ripercuote sulle famiglie, sulle relazioni interpersonali e sulla stabilità finanziaria degli individui.

Maurizio Fiasco, presidente dell’Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio (Alea), sottolinea come la dipendenza patologica sia diventata il vero motore dell’industria del gambling, alimentando un circolo vizioso che si autoalimenta senza bisogno di pubblicità.

Un’ulteriore sfida è rappresentata dalla concorrenza del mercato nero non regolamentato. Piattaforme online illegali, spesso con sede al di fuori dell’Unione Europea, operano al di fuori delle regole, non offrendo alcuna garanzia ai giocatori e sottraendo ingenti risorse all’erario.

Tuttavia, la crescita del mercato dei giochi presenta anche importanti opportunità. L’industria del gioco d’azzardo è un volano per l’occupazione, creando posti di lavoro in diversi settori: casinò, sale scommesse, sviluppo software, assistenza clienti, marketing, sicurezza e vigilanza.

Inoltre, il gioco d’azzardo contribuisce in modo significativo alle entrate fiscali dello Stato, finanziando servizi pubblici, progetti infrastrutturali e iniziative di welfare. L’Italia, in particolare, ha introdotto un sistema fiscale strutturato per gli operatori del gioco d’azzardo, garantendo un flusso costante di risorse nelle casse pubbliche.

Infine, il settore del gioco d’azzardo può avere ricadute positive sul turismo, attirando visitatori da tutto il mondo e generando un indotto economico per alberghi, ristoranti, trasporti e altre attività commerciali.

Regolamentazione, politica e il “doppio vincolo”

La rapida espansione del mercato dei giochi rende indispensabile una regolamentazione efficace, capace di tutelare i giocatori, contrastare il mercato nero e garantire un gettito fiscale adeguato. Tuttavia, in Italia, il dibattito politico sul tema è acceso e non sempre lineare.

Maurizio Fiasco denuncia la mancanza di misure di contenimento da parte dello Stato, nonostante l’evidenza dei danni causati dal gioco d’azzardo alla salute (riconosciuti dal Decreto Balduzzi del 2012 e dai nuovi Livelli essenziali di assistenza del 2017).

Un aspetto particolarmente controverso è la richiesta avanzata da Regioni e Comuni di ricevere una quota del gettito fiscale derivante dai giochi di Stato. Questa richiesta, apparentemente legittima, nasconde in realtà un “doppio vincolo” paradossale, come evidenziato dallo stesso Fiasco. I fondi destinati alla cura della dipendenza da gioco sarebbero, di fatto, legati all’andamento del gioco stesso: se il gioco diminuisce, diminuiscono anche le risorse per contrastare la dipendenza.

È fondamentale, quindi, trovare un equilibrio tra gli interessi economici legati al gioco d’azzardo e la tutela della salute pubblica, promuovendo un approccio responsabile e sostenibile al gioco.

Orizzonti futuri: tendenze e innovazioni nel mercato dei giochi

Il mercato dei giochi è in continua evoluzione, e il futuro si preannuncia ricco di novità e cambiamenti. La crescita del gioco online è destinata a proseguire, grazie alla diffusione di Internet ad alta velocità, all’aumento dell’utilizzo di dispositivi mobili e all’offerta di esperienze di gioco sempre più coinvolgenti.

Un’altra tendenza emergente è l’integrazione delle criptovalute come metodo di pagamento alternativo. Bitcoin e altre valute digitali offrono vantaggi in termini di velocità, sicurezza e anonimato, attirando l’interesse di un numero crescente di giocatori e operatori.

Il social gaming rappresenta un’ulteriore frontiera di sviluppo. La possibilità di interagire con altri giocatori, condividere i risultati sui social media e partecipare a comunità di scommettitori rende l’esperienza di gioco più coinvolgente e socializzante.

Ma le innovazioni non si fermano qui. La realtà virtuale, l’intelligenza artificiale e la personalizzazione dell’offerta sono solo alcune delle tecnologie che potrebbero rivoluzionare il modo di giocare nel prossimo futuro, creando nuove opportunità di business e nuove sfide per la regolamentazione.

Per affrontare queste sfide in modo equilibrato, è fondamentale promuovere un approccio responsabile e sostenibile al gioco d’azzardo. Istituzioni, operatori e giocatori devono collaborare per creare un ambiente di gioco sicuro, trasparente e consapevole, in cui il divertimento non si trasformi mai in un problema. Solo così sarà possibile cogliere appieno le opportunità offerte da questo settore in continua espansione, minimizzando i rischi e tutelando il benessere di tutti.