(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Scuola di e-commerce per 10mila

piccole e medie imprese e startup. Il gigante del commercio on

line Amazon ha raggiunto un accordo con Confapi per realizzare

un programma di formazione che favorisca la digitalizzazione del

tessuto imprenditoriale italiano e recuperare il gap che ci

allontana dagli altri contesti europei.

Boot camp intensivo di una settimana, corsi di

approfondimento virtuali e

consulenze mirate: il programma diformazione sarà a tutto campo e coinvolgerà anche partner dirilievo. Il progetto “Accelera con Amazon” coinvolge anchel’Ice, l’istituto che aiuta le imprese italiane sui mercatiinternazionali, il Politecnico di Milano e il consorzio delcommercio digitale italiano Netcomm.L’iniziativa. che ha ricevuto i complimenti del ministrodegli Esteri Luigi Di Maio (“un passo avanti per aumentare lacompetitività delle imprese nell’export”), si inserisce in uncontesto italiano nel quale le vendite attraverso l’e-commercestanno crescendo ma continuano a rappresentare solo una piccolaparte degli acquisti complessivi. In base all’analisidell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of ManagementPolitecnico di Milano l’incidenza del valore delle venditeonline sul totale delle vendite in ambito retail è cresciuto dal6% all’8% nel 2020.Le piccole e medie imprese italiane hanno un gap da colmarese comparate ai cugini europei. Solo un terzo di loro e’digitalizzata e solo una su sette (di quelle con più di 10impiegati) ha una presenza online significativa. Di gran lungaindietro rispetto alle altre nazioni europee, l’Italia siposiziona al 25° posto tra i 28 Stati Membri dell’Unione Europeanell’edizione 2020 del DESI Digital Economy and Society Index.Al momento sono oltre 14.000 le piccole e medie impreseitaliane che vendono su Amazon. Nel periodo dal 1° giugno 2019al 31 maggio 2020, i partner di vendita italiani hannoregistrato vendite per una media di oltre 75.000 euro ciascuno,ed hanno venduto più di 60 milioni di prodotti negli storeAmazon. (ANSA).

Fonte Ansa.it

