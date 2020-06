Italia prima nel mondo per la diffusione di smartphone tra gli over 50. Un’infografica pubblicata sul blog di LeoVegas svela quanto e come vengono utilizzati.

Il boom dei social e delle app riguarda anche gli over 50: tantissimi sono gli italiani per i quali oggi lo smartphone è irrinunciabile. A svelare le abitudini tech di questa fascia d’età ci ha pensato LeoVegas, digital entertainment company, che ha realizzato sul suo blog l’infografica “Senior e nuove tecnologie. L’amore che non ti aspetti”, uno scorcio sull’insolito legame tra tecnologia e over 50.

L’Italia risulta al primo posto nel mondo per diffusione di smartphone tra gli over 60 con il 76%, seguita da Australia e Germania (entrambe con il 71%). Perché? Il 78% ne apprezza la capacità di semplificare la vita e l’83% crede che lo smartphone permetta di fare cose che prima non si riuscivano a fare. Infine, poco più di un 1 utente su 3 pensa che lo smartphone possa migliorare la propria salute.

Ma quali sono le App amate dai senior? WhatsApp, presente sull’87% degli smartphone si guadagna il primato, perché consente di restare in contatto con i propri cari. Sicuramente Facebook conquista una buona fetta di persone, rappresentando il social network più popolare con 11 milioni di utenti in Italia che spendono circa 11 ore online. Molto apprezzate anche le app per video e programmi tv come YouTube, RaiPlay, Mediaset Play e Sky Go , per gli amanti dello sport. Per quanto riguarda i mezzi di informazione, tra gli over 60 vincono invece quelli tradizionali: il 96% resta fedele alla televisione, mentre il 55% sfoglia ancora con piacere i quotidiani.

Cresce anche l’abitudine di giocare online: Candy Crush è in assoluto il gioco più scaricato con 1.34 miliardi di download nell’ultimo decennio. Tra i giochi più apprezzati, compaiono anche Sudoku, che conta un milione di recensioni positive, e i giochi da casinò (slot, roulette, blackjack, etc.) offerti dalle piattaforme online legali e certificate dall’Agenzia dei Monopoli.

È molta la curiosità destata dai giochi online, visto che il 44% degli over 50 dedica in media 5 ore a settimana o più al gioco. Il 73% gioca da smartphone e il 47% da desktop, e quasi la metà dei senior lo fa tutti i giorni.

In questa fascia d’età, tra i passatempi preferiti si trovano i giochi di puzzle e logica, quelli di carte e i giochi tradizionali e anche i giochi di casinò. Sono diversi, infatti i senior italiani che tentano la sorte online: il 71% sono uomini e il 29% donne, e lo smartphone è sempre il device preferito per giocare. Sul sito di LeoVegas, le slot online sono il gioco più apprezzato dagli over 55 (51%), seguite dai live games (23%) e dalle scommesse sportive (18%).

