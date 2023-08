Da Battipaglia (Salerno), riscuotono sempre più successo le due società leader nella sicurezza informatica e nel risk management, specializzate sui temi e sulle avanguardie tecnologiche, in risposta agli emergenti pericoli connessi a cybersecurity, privacy, protezione dei dati personali e intelligence.

In un’epoca caratterizzata da sempre più frequenti e sofisticati attacchi cyber, la sicurezza informatica è diventata una priorità cruciale per le aziende in tutto il mondo. In questo contesto, La Rubino Legal Tech si pone come un punto di riferimento nel settore della consulenza strategica aziendale, concentrandosi principalmente sui settori Difesa, Intelligence, Sicurezza e Cybersicurezza.

«A differenza della credenza comune – sottolinea La Rubino Legal Tech – la sicurezza informatica va oltre l’utilizzo di soli prodotti hardware o software. La vera protezione risiede nel mindset aziendale che investe nella sicurezza a tutti i livelli, integrando processi, procedure e tecnologie in un approccio olistico».

La consulenza offerta da La Rubino Legal Tech si basa su anni di esperienza e competenze nel campo della sicurezza informatica e della “transizione digitale”, una fase cruciale che il mondo sta attraversando. La società nata da giovani avvocati specializzati nel diritto collegato alla rete e da esperti di risk management, è pronta ad affrontare le sfide emergenti e a fornire soluzioni innovative per rispondere alle minacce cyber sempre più sofisticate.

Un core Business che dalla Campania travalica i confini nazionali. Elemento distintivo dello studio di consulenza partito da Battipaglia è la capacità di supportare investitori e clienti stranieri interessati a sviluppare attività internazionali sia in Italia che all’estero. Allo stesso tempo, l’azienda si impegna ad aiutare le realtà italiane ad espandersi e ad inserirsi con successo sui mercati internazionali.

“La sicurezza informatica è una delle questioni più critiche e urgenti che le aziende devono affrontare oggi”, afferma il portavoce de La Rubino Legal Tech. “Siamo determinati a collaborare con i nostri clienti per sviluppare soluzioni personalizzate e proattive che li proteggano dai crescenti rischi cibernetici e li aiutino a raggiungere i loro obiettivi di business in sicurezza”.

La Rubino Legal Tech si impegna a mantenere il suo status di leader nel settore della sicurezza informatica, offrendo consulenza di alto livello e servizi di protezione avanzata. La loro dedizione all’eccellenza e all’innovazione li posiziona come punto di riferimento affidabile per le aziende che desiderano difendersi dagli attacchi cyber e garantire la sicurezza dei propri asset digitali.

As Legaltech affianca la Rubino Legal Tech. La mission della AS Legaltech è svolgere tutte le attività necessarie alla creazione di un processo aziendale dettagliato e performante volto a gestire i rischi che un’impresa può incontrare nella propria vita.

«Il risk management deve essere un processo continuo, graduale ed integrato, col coinvolgimento di tutti gli attori interni dell’organizzazione. In contesti economici interconnessi, come quello dei nostri tempi, una efficiente ed efficace gestione del rischio è uno dei fattori trigger per il successo aziendale e per la continuità dell’organizzazione stessa», affermano i soci.

Il risk management, infatti, è parte integrante del management strategico di ogni organizzazione di successo. Nello specifico AS si occupa del Risk Management Process, ovvero di identificazione, valutazione e analisi del rischio

Obiettivo degli organi di controllo, sia interni che esterni, è quello di monitorare ed evidenziare tempestivamente gli alert che possano minare la going concern aziendale (la continuità aziendale). In tale approccio, la gestione preventiva del rischio (risk management), ha lo scopo di analizzare, con metodo scientifico, la combinazione delle probabilità di un evento e delle sue conseguenze.

«Contrastare i pericoli e gli attacchi della rete è una missione continua. Un problema che a volte rischia di paralizzare enti, istituzioni, singoli utenti del web e dei social network, piccole e grandi aziende. Il nostro obiettivo è garantire il benessere digitale, attraverso un team in costante formazione per rispondere alle sfide di un mondo iperconnesso».