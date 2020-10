L’azienda cinese Vivo ha annunciato la sua prima line-up di prodotti per l’Europa, da Dusseldorf, in Germania, sede delle operazioni per il Vecchio Continente. Vivo ha così lanciato la serie Y di smartphone di fascia media, oltre a un dispositivo top di gamma della serie X, il vivo X51 5G, che vanta una fotocamera principale con sistema cardanico (gimbal) e numerose altre funzioni avanzate. Il brand di smartphone Vivo è stato fondato a Dongguan, in Cina, nel 2011, con una notevole esperienza nella produzione di telefoni fissi e feature-phone, fin dalla sua fondazione nel 1995. Con un volume annuo di vendite di 110 milioni di unità in Asia, Russia e Medio Oriente, Vivo occupa attualmente la seconda posizione nel mercato cinese degli smartphone, è il secondo più grande fornitore in India, ma è anche leader di mercato in Indonesia. (Segue)

