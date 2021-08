I preordini degli smartphone pieghevoli di Samsung sono andati molto bene, in alcuni casi anche oltre le aspettative. Innanzitutto in Corea, dove già domenica scorsa l’azienda aveva registrato circa 450mila richieste, ma anche in Europa: in Germania la domanda ha messo in difficoltà l’azienda, che ha dovuto ritardare la spedizione del modello da 512 Gb del Galaxy Z Fold3. Considerando tutta la filiera di vendita, solo in Corea il numero dei dispositivi preordinati potrebbe toccare anche le 800mila unità e la soglia psicologica del milione di pezzi venduti potrebbe non essere così lontana.

Sono numeri importanti, soprattutto se si considera che il precedente Galaxy Z Fold2, sempre in Corea, non aveva superato le 80mila unità preordinate, e che questi numeri superano anche quelli registrati per i modelli più recenti della gamma Galaxy S e Note, rispettivamente all’inizio del 2021 e alla fine della scorsa estate. Il successo dei nuovi modelli è legato a doppio filo all’abbassamento dei prezzi, che ha reso i due foldable più abbordabili e di fatto paragonabili ad altri smartphone premium di fascia alta.

Interessante anche la distribuzione demografica dell’interesse per i nuovi smartphone con schermo pieghevole. Secondo il quotidiano Korea Herald, il 49% dei preordini del Galaxy Z Fold3 è stato effettuato da consumatori compresi fra i 20 e i 30 anni, mentre la stessa fascia di utenti è responsabile del 57% dei preordini del Galaxy Flip3. La preferenza è sicuramente dovuta alla differenza di prezzo, ma anche al maggior appeal del pieghevole a conchiglia presso un pubblico giovane, che poi è esattamente il target che Samsung aveva in mente per questo modello.

I numeri di vendita effettivi li conosceremo forse fra qualche mese, ma nel frattempo il percorso commerciale dei due dispositivi sembra partire con il piede giusto. Secondo gli analisti di Counterpoint Research, le unità di smartphone foldable vendute passeranno da circa 3 milioni a 9 milioni entro la fine del 2021. Samsung sarà protagonista assoluta del segmento, con un market share stimato dell’88%.

In Italia, il Galaxy Z Fold3 parte da 1849 euro per la configurazione di base da 12 Gb di Ram e 256 di memoria; si sale a 1949 euro per la versione da 12-256. Il Galaxy Z Flip3 arriva invece a costare come un top di gamma Android tradizionale, con un prezzo di listino che parte da 1099 euro per il modello con 8 Gb di Ram e 128 di spazio di archiviazione, per salire a 1149 nella configurazione 8-256. Si possono comprare entrambi online (anche su Amazon) oppure nei punti vendita delle maggiori catene dell’elettronica di consumo.