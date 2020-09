(ANSA) – ROMA, 01 SET – Lo smartwatch può essere uno

strumento utile per aiutare il medico a eseguire una diagnosi

tempestiva di infarto, migliorando le possibilità di

sopravvivenza. Mettendolo in 9 posizioni sul torace può

riconoscere l’attacco cardiaco con una sensibilità simile a

quella dell’elettrocardiogramma (Ecg). Lo dimostra una

sperimentazione italiana i cui dati, pubblicati sulla rivista

Jama Cardiology, sono stati presentati oggi al congresso

dell’European Society of Cardiology.

Un Ecg tempestivo è fondamentale per la diagnosi di infarto,

ma “non sempre è prontamente disponibile in caso di sintomi

sospetti; gli smartwatch, invece, sono al polso di un numero

sempre più elevato di persone”, spiega Carmen Spaccarotella del

Centro di Ricerche in Malattie Cardiovascolari dell’Università

Magna Graecia di Catanzaro, coordinatrice della ricerca. “Gli

smartwatch sono programmati per effettuare una sola derivazione

elettrocardiografica e consentono di esplorare l’attività

elettrica di una parte soltanto del cuore. Il nostro studio ha

dimostrato che è possibile spostare l’orologio in diverse

posizioni del corpo, effettuando così una misurazione a 9

derivazioni analoga a quella di un Ecg”. Per l’indagine sono

stati analizzati 100 soggetti, di cui l’80% con sintomi di

infarto e il 20% di controllo; per tutti sono state effettuate

le registrazioni con l’Apple Watch e, in contemporanea, un Ecg.

I risultati mostrano che con l’Apple watch la diagnosi corretta

è stata del 94%, in pratica la stessa affidabilità dell’esame

standard. La possibilità di individuare un attacco cardiaco in

corso con rapidità può essere di grande aiuto,sottolinea Ciro

Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia e

autore senior della ricerca: “in caso di infarto, la

tempestività è decisiva. Negli ultimi anni grazie

all’angioplastica, la mortalità per infarto si è ridotta del

50%, a patto che la procedura venga effettuata entro 90-120

minuti dalla diagnosi. Gli smartwatch potrebbero essere d’aiuto

per accorciare ulteriormente i tempi e salvare un maggior numero

di vite”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

