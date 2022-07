Semplificare i processi di spedizione, automatizzando l’intero iter logistico,

restando fedeli ai principi di eco-compatibilità e compensazione della CO2 che

caratterizzano il brand. Questi gli obiettivi di WHATaECO – l’e-commerce che ospita sulla

propria piattaforma brand al 100% eco-friendly per un totale di 170 realtà dei più svariati

settori, dal beauty all’abbigliamento, passando per l’arredo, i prodotti per i bambini e il food

and beverage – e isendu, startup specializzata nell’automazione dei processi, nata a

Firenze e da poco approdata anche in Spagna.

Co-fondato a ottobre 2020 da Benedetta Spattini e Caterina Lotti, entrambe classe

1992, prima compagne di Giurisprudenza a Modena e poi protagoniste del medesimo

percorso imprenditoriale, WHATaECO nasce dall’idea comune di fondare un e-

commerce attento al pianeta facendo da apripista a una logistica sempre più

sostenibile. E lo fa compensando le emissioni prodotte durante le spedizioni, utilizzando

server a energia pulita e scegliendo i brand da accogliere sulla piattaforma attraverso un

rigido questionario che ad oggi ha selezionato 170 realtà in tutta l’Unione Europea, di cui il

75% italiane, per un totale di oltre 3500 prodotti.

WHATaECO e isendu: insieme per incentivare modalità di acquisto più sostenibili

L’incontro con isendu avviene circa un anno dopo la nascita della realtà modenese, nel

2021, quando WHATaECO decide di affidarsi alla startup compiendo il primo passo verso

un percorso di crescita sul territorio nazionale e oltre confine, con l’ambizione di

rivoluzionare il mondo dell’e-commerce che dovrà allinearsi agli obiettivi di sostenibilità

previsti dall’Agenda 2030.

Come? Spedendo direttamente il prodotto dalla casa madre al cliente, tramite il cosiddetto

drop shipping, contribuendo alla riduzione della CO2 emessa in fase di trasporto e alla

costituzione di una filiera trasparente. Statista, infatti, ha stimato che, tra il 2020 e il 2026,

il mercato globale del drop shipping potrebbe vivere una crescita di oltre 300 miliardi

di dollari, da un valore iniziale di 128 miliardi nel 2020 a uno previsto di 476 miliardi sei anni

dopo.

Ad oggi la partnership ha generato per WHATaECO un aumento di fatturato del 10% e

una crescita dei clienti dell’8%. Fino a quel momento, infatti, WHATaECO svolgeva

manualmente tutte le operazioni ora portate a termine dal SaaS di isendu, che permette di

risparmiare tempo ed evitare errori grazie alla dashboard di gestione e al monitoraggio delle

spedizioni da un unico piano di lavoro.

“Da subito abbiamo notato in WHATaECO un quid in più, misto a competenze,

determinazione e grinta. L’obiettivo comune di fare la differenza nel comparto e-commerce

ci ha fatti incontrare e ha posto le basi per una collaborazione fruttuosa, che va al di là del

mero ampliamento del business: per noi lavorare con Benedetta e Caterina significa mettere

i nostri strumenti al servizio di una realtà giovane e innovativa con l’ambizioso intento di

cambiare le cose”, commenta Marco Pericci, Head of Growth di isendu.

“Con isendu è stata una folgorazione che nel tempo si è consolidata e che siamo sicure ci

accompagnerà in futuro verso i prossimi obiettivi del nostro brand. Come esperti del settore

sono stati in grado di individuare e risolvere un problema reale e condiviso, permettendo a

chi si affida al loro software di risparmiare tempo e diminuire drasticamente il margine

d’errore umano” – concludono Benedetta Spattini e Caterina Lotti – “La nostra missione è

quella di ridisegnare il futuro degli e-commerce, dimostrando che un’alternativa esiste e che

l’attenzione al pianeta non può più essere rimandata. Per questo adottiamo anche una

politica di packaging molto selettiva che mira al riutilizzo di imballaggi che i brand

possiedono già in magazzino, completamente plastic-free, compensando tutte le spedizioni

in drop shipping”.

Da qui ai prossimi 2 anni WHATaECO prevede l’ampliamento del brand, un incremento del

numero dei clienti B2C e B2B e l’apertura, già da settembre 2022, di uno Showroom a

Modena.