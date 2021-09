Si dibatte da anni su quanto le persone siano distanti dalla politica, su quanto l’agenda di governi e parlamenti sia lontana dalle effettive priorità della società. A riprova di questo iato, a ogni tornata elettorale i commentatori analizzano preoccupati il numero, in costante aumento, degli astenuti.

Nelle ultime settimane, però, è successo qualcosa che va in netta controtendenza. Riguarda la raccolta delle firme per i referendum. Tradizionalmente, si tratta di un adempimento non semplice: in poche settimane, i promotori dei quesiti referendari devono raccogliere almeno 500mila firme valide se vogliono che tutti gli italiani si esprimano sulla norma oggetto del referendum (che secondo l’articolo 75 della nostra Costituzione può essere solo abrogativo).

Prima i promotori del referendum su eutanasia legale hanno dichiarato di avere quasi raggiunto il milione di firme. Poi, ed è questione delle ultime ore, i promotori del referendum sulla cannabis legale hanno dichiarato di avere superato, in soli due giorni, le 220mila sottoscrizioni. In entrambi i casi c’entra la tecnologia. Poche settimane prima della pausa estiva, il Parlamento ha approvato un emendamento (caldeggiato anche dai promotori dei referendum) che finalmente ha introddotto la possibilità di utilizzare firme elettroniche e Spid per gli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione (raccolta delle firme per i referendum e raccolta delle firme per le proposte di legge di iniziativa popolare). È stato un atto giusto, semmai tardivo, che ha ampliato la sfera dei diritti di cittadinanza attraverso un vero e proprio upgrade. Essere cittadini digitali non significa solo avere nuovi diritti (come quello di fruire di siti e servizi online della Pubblica Amministrazione), ma anche utilizzare gli strumenti digitali per fruire di diritti che abbiamo già. Le tecnologie possono consentire di esercitare alcuni diritti di cittadinanza in modo più semplice e adeguato ai tempi che viviamo.

Probabilmente, però, neanche i promotori dei referendum si aspettavano una risposta così rapida ed entusiasta da parte dei cittadini. Il resto lo ha fatto Spid, l’identità digitale nata nel 2013 tra lo scetticismo di tanti. Nel corso della pandemia, con l’accelerazione sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e le misure di contenimento del contagio, il numero delle identità digitali Spid è passato da poco meno di 6 a oltre 24 milioni. Milioni di italiane e di italiani che in questi mesi, nonostante l’assenza di una vera campagna governativa di alfabetizzazione digitale, hanno iniziato a utilizzare questo strumento e a capire cosa farci. Dal Bonus Vacanze al Cashback, dall’accesso all’app IO per scaricare il Green Pass, appunto alla sottoscrizione dei referendum.

Quest’ultima possibilità, però, rappresenta una significativa novità. Fin qui, le tecnologie sono state introdotte in un perimetro circoscritto, quello in cui le persone sono utenti. Utenti cui è stato attribuito il diritto a una relazione semplice e digitale con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti erogatori dei servizi pubblici. Sono rimasti esclusi i diritti di cittadinanza tradizionalmente intesi, come quelli di partecipazione. In realtà, l’articolo 9 del Codice dell’Amministrazione digitale (D. lgs. n. 82/2005) contiene già una norma (si chiama Partecipazione democratica elettronica) sulla base del quale le amministrazioni dovrebbero favorire la partecipazione civica e l’apertura dei processi decisionali dei cittadini, per esempio, sottoponendo a consultazione telematica le bozze dei loro provvedimenti. Si tratta di una mero invito che, finora, le amministrazioni non hanno voluto raccogliere. Infatti, nonostante il roboante varo di una Piattaforma nazionale di Partecipazione, le consultazioni avviate sono state pochissime e di scarsa importanza. Contrariamente ad altri Paesi, poi, in Italia non sono mai stati avviati esperimenti di portali di petizioni, strumenti attraverso cui i cittadini potessero chiedere a governo e Parlamento di esprimersi su specifiche questioni. Si è scelto di optare solo per lo strumento delle consultazioni. Strumento cui, sicuramente con le migliori ragioni, alla fine non si ricorre mai.

La strada maestra era ripartire, come si è fatto, dagli strumenti di democrazia diretta previsti dalla nostra costituzione. Istituti che erano, fino a qualche settimana fa, un po’ impolverati e legati a strumenti (cartacei) ormai anacronistici e incapaci di assicurarne un esercizio agevole (come pure invece dovrebbe essere). Non c’è da meravigliarsi quindi che, non appena hanno avuto la possibilità di utilizzare strumenti ormai diffusi e semplici (come Spid), la risposta dei cittadini sia stata travolgente. L’innovazione della cittadinanza digitale, insomma, non passava dai social network, che rappresentano ormai solo un megafono per partiti e uomini politici senza possibilità di interazione. Bisognava dare alle persone strumenti adeguati ai tempi, strumenti attraverso cui potessero riprendersi la centralità del dibattito pubblico e della proposta democratica.

Naturalmente è troppo presto per dire se questa inversione di tendenza sia definitiva (vedremo, per esempio, l’impatto dell’uso di Spid per la raccolta delle firme del referendum sull’abolizione della caccia). Così come non è detto che alla maggiore facilità di raccogliere le firme corrisponda il raggiungimento del quorum, indispensabile per la riuscita del referendum. Sicuramente, nelle prossime settimane assisteremo a un dibattito legato alla circostanza per cui, nel prossimo futuro, potrebbero tenersi più referendum grazie ai nuovi strumenti digitali. In ogni caso, nella speranza di non assistere a clamorose marce indietro, bisognerà interrogarsi sull’inclusione della Spid Democracy. Se il cittadino decide di firmare elettronicamente con alcuni servizi, il costo può essere di 3 euro a suo carico. Se invece decide di firmare con Spid, l’operazione per lui è gratuita, ma ogni sottoscrizione costa ai promotori dei referendum circa 1 euro. Questo perché i service provider privati (cioè i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che vogliano usare Spid per fare sottoscrivere gratuitamente i propri utenti) pagano un costo per ogni firma (secondo un tariffario). Ciò significa che attraverso la definizione delle modalità operative di funzionamento di Spid è possibile rendere più o meno agevole la partecipazione. I costi, infatti, sono alti e non tutti i partiti e movimenti politici potrebbero essere in grado di sostenerli (a prescindere dalla bontà della loro proposta). Insomma, andranno affrontate questioni nuove e delicate per il futuro della nostra democrazia.

Anche perché, come scriveva Pietro Calamandrei, “se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di esplicar senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire”.

Fonte www.repubblica.it