Tra i tanti appassionati di vari sport, come Calcio, Tennis, Basket e Formula uno troviamo altrettanti appassionati di scommesse sportive su tali manifestazioni.

L’evoluzione della scommessa in Italia e non solo è stata esponenziale, eravamo abituati ai nostri nonni con la radio collegata con tutto il calcio minuto per minuto, controllando la schedina, con la speranza di fare 13. Oggi la vastità di giocate è veramente impressionante, tante sono le proposte di gioco dei vari bookmakers.

Come le piattaforme fanno marketing per acquisire nuovi clienti

Tutte le piattaforme più famose di scommesse online, per farsi preferire rispetto alla concorrenza offrono al cliente la possibilità di usufruire di alcuni bonus o delle quote maggiorate ad hoc per far sì che il cliente si fidelizzi. Se hai il desiderio di tentare la sorte puoi anche informarti su internet, leggi le recensioni online come quelle per Sisal potendo scegliere la tipologia di giocata che più si ritiene opportuna, come ad esempio quanti calci d’angolo possono esserci in una partita o il numero dei fuorigioco, fino ad arrivare ai passaggi riusciti di ogni singolo calciatore, veramente si tratta di avanguardia. Come ad esempio nel tennis, è possibile scommettere su chi realizzerà il prossimo punto, o se in un determinato game ci sarà o meno un break. Queste giocate così particolari permettono anche di rendere più frizzante la visione dell’evento da parte dello scommettitore appassionato di sport.

Portali di scommesse sponsor di tante squadre di calcio e discipline sportive

La crescita esponenziale di questi brand, si evince dalle moltissime partnership e sponsorizzazioni che hanno con squadre di calcio o eventi sportivi. Tante squadre di Serie A, nel recente passato hanno avuto accordi commerciali con i più famosi bookmakers, anche se adesso non è più possibile, questo fenomeno però nel resto del mondo è in costante crescita. Questi brand di scommesse cercano di ottenere visibilità per i loro marchi e di attrarre nuovi clienti attraverso la sponsorizzazione di eventi sportivi.

La sponsorizzazione può includere il marchio del sito di scommesse sui kit delle squadre, sulle bacheche pubblicitarie negli stadi, sui siti web ufficiali delle squadre e attraverso la pubblicità durante gli eventi sportivi in TV. Ad esempio l’Australian Open uno dei tornei del grande Slam ha diversi sponsor di scommesse. Anche diverse squadre di ciclismo vengono sponsorizzate da siti di scommesse e partecipano a gare come il Tour de France e non solo.

Va anche tenuto in considerazione che il settore delle scommesse sportive rappresenta anche una fonte di incasso per lo stato, poiché sottoposti a monopolio da parte di ADM. E addirittura è anche fonte di lavoro, perchè oltre ai portali online, non vanno dimenticati gli store fisici distribuiti per tutto il paese, dove nella maggior parte dei casi sono presenti più di un addetto alla cassa, quindi vi è stata una crescita anche in questo settore, che secondo analisi statistiche è destinato a crescere per almeno i prossimi 15 anni, andando quindi a piazzarsi tra le attività lavorative più fiorenti degli ultimi 30 anni.