(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Instagram introdurrà la pubblicità su Igtv, la app per ospitare i video più lungi di 60 secondi, e condividerà le entrate con i creatori dei filmati. Lo ha annunciato la piattaforma in un post. Le inserzioni pubblicitarie arriveranno su Igtv la prossima settimana, in un test che coinvolgerà 200 creatori e un numero ristretto di inserzionisti negli Usa. Gli spot dureranno un massimo di 15 secondi e inizialmente non potranno essere saltati. Altri tipi di formati saranno sperimentati nel corso dei prossimi mesi. Quanto alle entrate per i creatori, Instagram darà loro il 55% delle entrate, ha spiegato il direttore operativo del social, Justin Osofsky, al sito The Verge. I creatori di video avranno inoltre un’altra forma di remunerazione durante le dirette. Oltre a fare donazioni, chi guarda i Live potrà acquistare dei badge per sostenere chi è in diretta, dal cantante all’insegnante di yoga. I badge saranno testati a partire da giugno, e nei prossimi mesi arriveranno in nove paesi tra cui l’Italia.