(ANSA) – ROMA, 16 SET – Spotify torna ad attaccare Apple per

pratiche anticoncorrenziali. Il colosso scandinavo della musica

in streaming accusa la società californiana di abuso di

posizione dominante per Apple One, l’abbonamento unico a un

pacchetto di servizi (musica, tv, videogame) presentato ieri

sera in una conferenza in streaming.

“Ancora una volta, Apple sta usando la sua posizione

dominante e le pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti e

togliere ai consumatori favorendo i propri servizi”, sostiene

Spotify, che chiede “alle autorità garanti della concorrenza di

agire con urgenza per limitare il comportamento

anticoncorrenziale di Apple, che se lasciato incontrollato

causerà danni irreparabili alla comunità degli sviluppatori e

minaccerà le nostre libertà collettive di ascoltare, apprendere,

creare e connettersi”.

Apple respinge l’accusa, con una dichiarazione in cui

evidenzia che “i clienti possono scoprire e usufruire di

alternative a tutti i servizi di Apple. Stiamo introducendo

Apple One – spiega l’azienda di Cupertino – perché è un grande

valore per i clienti e un modo semplice per accedere all’intera

gamma di servizi in abbonamento di Apple”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

