Dopo i problemi a Google, anche Spotify è alle prese con un disservizio. Dalle 9 e mezza di stamani la popolare piattaforma di musica in streaming sta registrando un malfunzionamento su scala globale. Sul sito Downdetector.com, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, sono migliaia le persone che lamentano l’impossibilità di ascoltare musica. La maggior parte delle segnalazioni sono in Europa, ma ce ne sono anche in Asia, Usa

e Australia. Su Twitter intanto sono numerosi i messaggi con l’hashtag #spotifydown. Spotify ha chiuso il terzo trimestre con 320 milioni di ascoltatori a livello mondiale, di cui 144 milioni abbonati.

Fonte Ansa.it

