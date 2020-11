(ANSA) – ROMA, 05 NOV – Spotify è pronto ad arrivare

sull’Apple Watch in modo “esclusivo”. Il primo servizio al mondo

di musica in streaming – 320 milioni di utenti a fine settembre,

di cui 144 milioni di abbonati – ha infatti iniziato a dare ad

alcuni utenti la possibilità di ascoltare i brani sullo

smartwatch di Apple senza bisogno di passare dall’iPhone.

La novità, in

fase di test dallo scorso settembre, è in viadi distribuzione a un maggior numero di utenti a partire dalweekend, come evidenziano numerose testimonianze online. Perloro l’applicazione di Spotify ora consente di ascoltare instreaming canzoni e podcast usando la connessione Wi-Fi ocellulare dell’Apple Watch, in modo quindi indipendentedall’iPhone.Una tale possibilità si rivela utile in tutti quei casi incui non è pratico portare dietro lo smartphone, ad esempiodurante una sessione di corsa o un’altra attività fisica. Laselezione di brani e playlist avviene con comandi vocali,chiamando l’assistente Siri, e per la riproduzione si possonocollegare auricolari o cuffie Bluetooth allo smartwatch.La nuova funzione è in fase di distribuzione su scala globale,e dovrebbe arrivare a disposizione di tutti gli utenti neiprossimi giorni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

