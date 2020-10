(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Il colosso della musica in streaming

Spotify supera i 300 milioni di utenti. La società scandinava ha

chiuso il terzo trimestre con 320 milioni di ascoltatori, pari a

un incremento del 29% su base annua, mentre gli abbonati hanno

raggiunto i 144 milioni (+27%). A trainare, il lancio del

servizio in Russia e nei Balcani a luglio.

I numeri sono stati comunicati da Spotify durante la

presentazione dei risultati finanziari del trimestre, che hanno

visto l’azienda registrare ricavi in aumento del 14% a 1,97

miliardi di euro, ma una perdita

netta di 101 milioni a frontedell’utile di 241 milioni riportato un anno fa. (ANSA).

Fonte Ansa.it

