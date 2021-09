Il 7 settembre 2018 apriva il primo, e finora unico, Starbucks in Italia, in una piazza centrale di Milano, in uno spazio architettonicamente bellissimo. E poteva sembrare una provocazione aprire una caffetteria americana nel paese che il caffè buono lo ha inventato. E invece quella di Starbucks è una bellissima storia di innovazione che ha avuto a che fare con l’Italia fin dall’inizio in fondo.

Starbucks era nata il 31 marzo 1971 a Seattle: è un negozio che vende miscele di alta qualità per farselo in casa. Un certo Howard Schultz lo scopre, se ne innamora, convince i tre fondatori ad assumerlo come responsabile marketing e va in Italia. A studiare come facciamo il caffè, come lo prepariamo, con quali gesti, con quali tempi, l’arte della schiuma e poi come lo beviamo, sorseggiandolo. Torna, propone ai fondatori di aprire una caffetteria, gli dicono no, ne apre una da solo e poi quando un anno dopo Starbucks è in vendita, compra tutto. Quel nome funziona, deve aver pensato.

Nel 2018 l’apertura a Milano, fra qualche polemica, ma anche con le code dei curiosi. “La chiusura di un cerchio” dirà il fondatore. I primi 50 anni li ha festeggiati nel difficilissimo momento della pandemia ma con alcuni numeri che è bene ricordare: circa trentatremila negozi – sommando quelli gestiti direttamente e quelli in licenza sparsi nel mondo in 80 paesi, una capitalizzazione di mercato di 128 miliardi, la seconda catena di cibo rapido dopo McDonald’s.