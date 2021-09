Il 16 settembre Steve Jobs venne licenziato dalla Apple. E il 16 settembre divenne amministratore delegato. Ovviamente non parliamo dello stesso anno. Anzi, tra il primo evento e il secondo di anni ne passano 12 e di cose ne accadono tantissime.

Ma è davvero raro che nella vita di una persona lo stesso giorno possa avere due significati così lontani. Raro al punto che viene da pensare che la seconda data, quella della nomina ad amministratore delegato, Jobs l’abbia in qualche modo cercata, pretesa, come a voler cancellare l’onta della defenestrazione dalla società che aveva fondato.

Partiamo da lì allora: il 16 settembre 1985. Ai tempi Jobs era co-amministratore delegato con John Sculley, un ex manager della Pepsi Cola che lui stesso aveva convinto a venire a lavorare a Cupertino. Ma i due avevano visioni opposte, il consiglio di amministrazione su una strategia si schierò con Sculley e Jobs andò via. Si portò dietro diversi sviluppatori e con loro fondò NeXT, una società di computer che non ebbe un grande successo commerciale, ma che ebbe due meriti fondamentali: il primo è che usando un NeXT, Tim Berners Lee progettò il World Wide Web; il secondo è che il sistema operativo di quel computer era così brillante che nel 1996 la Apple, che nel frattempo aveva cambiato di nuovo guida, decise di comprarlo (per 400 milioni di dollari) facendo un contratto a Jobs come consulente. Ma l’anno seguente i conti di Apple peggiorarono ancora e Jobs divenne di nuovo amministratore delegato, inizialmente a tempo (ad interim) in attesa di trovarne uno adatto, ma ben presto si decise che era lui il Ceo che stavano cercando.

Anzi l’iCeo, come Jobs si faceva chiamare ai tempi. Il sistema operativo di NeXT sarà la base di iOS e del grande successo di Apple negli anni 2000.