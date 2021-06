Il futuro nella serie tv ‘Ufo’

Nella serie ‘cult’ ufo sono presenti alcune innovazioni tecnologiche che nel 1969, anno della sua messa in onda, non erano ancora diffuse o conosciute. Alcune sono state effettivamente realizzate, altre esistevano davvero ma avevano

una diffusione molto ristretta e solo in seguito sono state commercializzate su vasta scala.

Eccole:

• Il telefono per auto

• L’aria condizionata per auto

• Il cercapersone

• Il telefono cordless

• Gli sportelli per auto ad ali di gabbiano (in realtà,

esistevano già dagli anni cinquanta, sulla Mercedes

300sl)

• Una specie di Shuttle, lanciato da un aereo, anche se nella stessa serie è considerato sperimentale.

• L’equipaggio in posizione di comando gerarchico senza discriminazioni di sesso e di razza.

• L’uso massiccio del computer nella vita quotidiana.

• L’identificazione vocale

• I satelliti-spia.

• I costumi disegnati da Sylvia Anderson, ripresi dagli attuali indumenti tecnici.

• La spazzatura spaziale.

• I rifiuti tossici.

Altro aspetto preconizzato dalla serie e avveratosi in parte è lo sviluppo di velivoli da trasporto supersonici. Il concorde e l’omologo sovietico Tupolev tu-144 compivano infatti allora i primi

voli di prova. Nella serie si parla, comunque, di velocità superiori al mach 2. Previsti anche gli aerei a decollo verticale come il ‘Convertiplano’ presente nella serie. Il modello americano Bell v-22 Osprey, invece, dopo aver superato una lunga fase

sperimentale agli inizi del XXI secolo, è attualmente in servizio.

La fine del razzismo “per morte naturale” è vaticinata dal comandante Ed Straker nell’episodio ‘Conflict’.