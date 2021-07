10) Mickey Mouse in Vietnam (1968) Questo è un cartone animato particolare, creato da Lee Savage e dal famoso graphic designer Milton Glaser che ha come protagonista Topolino, come testimonial parodistico della guerra in Vietnam. Si intitola Topolino in Vietnam ed è stato realizzato senza la collaborazione della Walt Disney Company nel 1968. Sono gli anni della contestazione e Walt Disney, che pure aveva lavorato attivamente alla propaganda anti-nazista durante il secondo conflitto mondiale con una serie di cartoni animati, per la guerra in Vietnam rifiuta di dare qualsiasi sostegno. Scriveranno i biografi che Disney riteneva la guerra non solo inutile e già persa, ma anche negativa per i giovani, che costituivano la gran parte del suo pubblico.

10 di 10 Fonte www.repubblica.it