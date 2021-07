Il 19 luglio 1977, un ingegnere di nome David Van Dusserdorp, se ne stava seduto sul tetto della palazzina della Rockwell Collins, l’azienda dove lavorava, a Cedar Rapids, nell’Iowa, provando ogni cinque minuti a spostare l’antenna per ricevere il primo segnale GPS della storia. Il termine GPS sta per Global Positioning System e funziona tramite satellite ma su questo ci torneremo.

Insomma quando la mezzanotte era passata da un pezzo, il satellite venne acceso e il messaggio inviato venne ricevuto e decodificato dal team nello Iowa. Subito dopo l’Aviazione statunitense affidò alla Rockwell Collins lo sviluppo del servizio -. gestito dal governo americano – cosa che ha continuato a fare per moltissimi anni, fino al 2018 quando è stata comprata diventando Collins Aerospace. Il motivo per cui questa non è una piccola storia interna americana ma una pietra miliare dell’innovazione con la quale abbiamo a che fare ogni giorno più volte al giorno, è che quel giorno è nato il servizio GPS, anche se il nome corretto sarebbe GNSS, ovvero Global Navigation Satellite Systems. Il GPS è solo il servizio statunitense sul quale il mondo intero ha fatto affidamento per moltissimo tempo. Poi è arrivato un servizio analogo russo (il GLONASS) e alla fine del 2020 anche i cinesi hanno completato la loro costellazione di satelliti per garantire il servizio (BDNSS). Molto importante per noi il servizio dell’Unione Europea, attivo dal 2016 e intitolato al grande astronomo Galileo; è ovviamente collegato con gli altri ma, si dice, offra una accuratezza molto maggiore (un metro contro i tre metri del GPS) garantendo l’indipendenza e la sovranità europea su un servizio cruciale.

Il GPS (continueremo a chiamarlo così visto che lo fanno tutti) riesce tramite satelliti a fornire la posizione e l’ora esatta di un apparecchio ricevente, che può essere un aeroplano in volo, un’automobile o anche il nostro smartphone. Si tratta quindi di una tecnologia che ha una serie infinita di applicazioni, da molte app che usiamo fino alla difesa e alla sicurezza nazionale (motivo per cui tutte le grandi potenze si sono create il proprio servizio).

In occasione dei 40 anni del primo messaggio Van Dusseldorp ha detto: “Sapevo che ce l’avremmo fatta. Avevamo un grande team. Ai tempi il futuro del GPS era oscuro ma ebbi la sensazione di aver realizzato qualcosa di importante”.