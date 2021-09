Apple Watch è sempre più al centro delle ambizioni di Apple nel settore sanitario. La società di Cupertino, secondo il Wall Street Journal, è al lavoro su nuove funzioni per il suo smartwatch, tra cui la misurazione della pressione arteriosa e un termometro basale per calcolare il periodo fertile. Quest’ultimo potrebbe essere pronto già il prossimo anno, insieme a un miglioramento del monitoraggio del battito cardiaco irregolare e a un aggiornamento del monitoraggio del sonno, secondo le fonti e i documenti interni a cui ha avuto accesso il Wall Street Journal. Nelle prossime settimane, la società dovrebbe lanciare la settima versione dell’Apple Watch, secondo gli analisti, ma la maggior parte delle sue nuove funzioni non dovrebbe essere disponibile prima del 2022. In futuro, poi, Apple avrebbe intenzione di dotare il suo smartwatch degli strumenti per rilevare le apnee notturne, fornire indicazioni mediche quando registra un basso livello di ossigeno nel sangue e, forse un giorno, individuare il diabete. Queste ultime funzioni potrebbero essere aggiunte tra molti anni, o forse mai, hanno voluto specificare le fonti. Il piano appena elencato sottolinea le ambizioni di Apple nel settore sanitario, su cui l’amministratore delegato Tim Cook ha deciso di puntare. Cook, all’inizio del 2019, disse che Apple darà il “maggior contributo all’umanità” proprio in questo settore. Non a caso, Apple pubblicizza il Watch con lo slogan “Il futuro della salute è al tuo polso”.

Lo scorso anno la vendita del Watch ha portato nelle casse di Apple quasi 13 miliardi di dollari, con una quota del 65% dei ricavi sul mercato mondiale degli smartwatch, secondo i dati di Strategy Analytics. L’ipertensione, solo negli Stati Uniti, affligge fino a 108 milioni di adulti ed e’ un fattore nella morte di mezzo milione di persone all’anno, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Molti non sanno nemmeno di soffrire di ipertensione: per questo, un dispositivo indossabile, capace di identificare il problema e di registrare le condizioni di una persona, potrebbe salvare centinaia di vite e costituire un grande successo per l’azienda di Cupertino.