Eike Schmidt, classe 1968, è il Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Schmidt, una Laurea in Lettere e un Dottorato di ricerca in Storia dell’arte, nel corso della sua carriera è stato Research Curator della National Gallery of Art di Washington, e Curatore del Dipartimento di scultura e delle arti decorative del J. Paul Getty Museum di Los Angeles. Schmidt ha pubblicato 9 libri, 43 saggi, 5 recensioni e 112 schede in sette lingue, con particolare enfasi sulla storia della scultura, e sulla storia del collezionismo mediceo. Sette volte vincitore, con opere d’arte acquistate per il J. Paul Getty Museum e il Minneapolis Institue of Arts, dei “Museum Acquisitions of the Year” della rivista “Apollo”, Londra.