Filippo Rizzante, laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera in Reply nel 1999. Attualmente Rizzante riveste nell’azienda il ruolo di Chief Technology Officer. “Reply – si legge sul sito ufficiale dell’azienda – è costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, che affiancano i principali gruppi industriali nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione, quali ad esempio Intelligenza Artificiale, Big Data, Cloud Computing, Digital Communication, Internet degli Oggetti, Mobile e Social Networking, per ottimizzare ed integrare processi, applicazioni e dispositivi”.

