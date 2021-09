Per raccontare il 21 settembre (del 2011), occorre tornare a un anno prima, al 23 settembre 2010. Quel giorno all’assemblea generale delle Nazioni Unite il presidente americano Barack Obama fa uno dei suoi discorsi ispirati e ottimisti. Dice: “In ogni angolo del mondo, vediamo come l’innovazione prometta di rendere i governi più aperti e responsabili davanti ai cittadini. Ora dobbiamo andare avanti. E quando ci rivedremo il prossimo anno, dovremo portare impegni specifici di promuovere la trasparenza, di combattere la corruzione, di dare energia alla partecipazione civica, e di utilizzare le nuove tecnologie per rafforzare i fondamenti della libertà nei nostri paesi”. Molto ispirato, molto ottimista. Ma il suo appello, naturalmente, non cadde nel vuoto, anzi. Un gruppo di governi e di organizzazioni della società civile decisero di lanciare un’iniziativa multilaterale per raggiungere gli obiettivi indicati da Obama: la Open Government Partnership, in breve OGP, che avrebbe impegnato i paesi partecipanti a progetti specifici (action plan).

OGP nasce ufficialmente il 20 settembre 2011, guidata inizialmente da Stati Uniti e Brasile (con Obama all’evento di lancio c’era la presidente Dilma Rousseff) e 46 paesi partecipanti, Italia compresa. Quel giorno Obama definì l’open government “l’essenza della democrazia”: “Qui negli Stati Uniti abbiamo lavorato per rendere il governo più aperto e pronto a rispondere alle domande dei cittadini. Stiamo promuovendo una apertura delle informazioni sugli atti del governo, dando maggiori poteri ai cittadini con nuovi strumenti per partecipare alla vita democratica. E stiamo pubblicando più dati in formati aperti ed usabili su salute e sicurezza e ambiente perché l’informazione è potere, e così aiutiamo le persone a prendere decisioni più informate, e gli imprenditori a trasformare i dati in nuovi prodotti, creando nuovi lavori”. E stiamo anche invitando le persone a contribuire all’azione di governo con le loro migliori idee. E ci battiamo per la libertà di accesso a Internet nel mondo”.

Sono passati dieci anni e OGP ha registrato tanti action plan, anche da noi, diversi risultati importanti (sempre in Italia, il FOIA; e diverse iniziative locali di partecipazione civica). Ma come sempre nella storia, le innovazioni non procedono linearmente, ci sono avanzate e ritirate. In questo momento per molti dei principi dell’open government sembra il momento della ritirata: penso ai dati aperti che non abbiamo avuto sulla pandemia, all’abbandono della piattaforma governativa di partecipazione civica e a siti totalmente sbagliati come Italia Domani, quello per il monitoraggio del Recovery Plan. Eppure ci sono segnali in controtendenza, come lo SPID usato per firmare i referendum.

Al di là dell’ottimismo determinista del giorno del lancio, dieci anni fa, i principi dell’open government restano tutti validi e restano valide le ragioni di chi continua a battersi affinché, attraverso la rete e i social, si possa avere una democrazia aperta, informata, partecipata e trasparente.

Fonte www.repubblica.it