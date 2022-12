La tecnologia è una parte importante della nostra società e ha il potenziale per cambiare radicalmente il modo in cui viviamo. Questi cambiamenti non possono sempre essere definiti positivi, tuttavia, se le ultime tecnologie hanno avuto un impatto estremamente positivo su alcuni settori, è proprio l’industria dei casinò. Lo sviluppo di personal computer, dispositivi mobili e Internet ha portato all’emergere dell’industria del gioco d’azzardo online, e quindi al predominio dei casinò online e dei bookmaker online che vediamo oggi.



L’industria del gioco d’azzardo è al passo con il progresso tecnologico. Il gioco d’azzardo online sta crescendo e si sta sviluppando rapidamente. Oggi puoi giocare qualsiasi cosa da qualsiasi parte del mondo. Per semplicità e accessibilità, gli operatori di casinò ottimizzano il loro lavoro con la tecnologia più recente.

Maggiore sicurezza

Il casinò online è una delle piattaforme di gioco online più popolari. Grazie alle nuove tecnologie, i siti di migliori casinò online utilizzano la crittografia delle informazioni riservate dei giocatori.

La maggior parte dei casinò online oggi utilizza i cosiddetti generatori di numeri casuali (RNG – Random Number Generator). Questo è un algoritmo complesso che utilizza formule matematiche per creare una serie di numeri non correlati che sono rappresentati sotto forma di simboli nei giochi da casinò. Grazie a RNG, tutti i risultati sono completamente casuali.

Agenzie di test indipendenti come eCOGRA e iTechLabs testano questi generatori e assicurano che siano veramente affidabili e non distorti in alcun modo.

Gioco mobile

Una delle principali tendenze nei casinò online oggi è il gioco mobile. Quasi tutti i siti Internet ( compreso 888 casinò online), hanno lanciato versioni separate per coloro che preferiscono giocare in movimento.

Oltre il 50% degli utenti di casinò ha giocato su un dispositivo mobile almeno una volta nel 2022 e puoi star certo che questa tendenza continuerà: ora i casinò stanno persino rilasciando le proprie applicazioni per una connessione più stabile e opzioni di personalizzazione aggiuntive.

Gioco online con croupier dal vivo

Alcuni giocatori non prestano attenzione a un aspetto molto importante del casinò moderno, che è diventato una vera scoperta per l’industria online: questa è l’interazione con i croupier dal vivo durante il gioco. I casinò più votati utilizzano la tecnologia video con croupier dal vivo per migliorare l’esperienza del giocatore e aggiungere atmosfera al gioco.

Come nei casinò terrestri, i croupier dal vivo organizzano giochi da tavolo e aiutano i giocatori inesperti a comprendere le regole dei giochi. In un casinò online, i croupier tengono traccia delle scommesse piazzate e chiuse. I casinò utilizzano studi speciali e veri casinò terrestri, dai quali c’è una trasmissione in diretta. I giocatori connessi possono scommettere come se fossero direttamente di fronte ai croupier.

Giochi cloud

Il cloud gaming è un’altra tecnologia emergente che definirà il futuro dei giochi. I giochi sono basati sulla tecnologia del cloud computing. L’essenza del cloud gaming è trasferire il carico di elaborazione dal dispositivo locale a un dispositivo remoto, che può essere un server o un computer più potente. Ciò consente ai giocatori di godersi i propri giochi online senza doverli scaricare. Il giocatore deve solo connettersi a Internet.

Con una connessione Internet stabile, i giochi diventano più veloci e fluidi. Inoltre, risparmierai denaro poiché il cloud gaming elimina la necessità di acquistare l’hardware di gioco più recente per giocare ai giochi nuovi.

Tecnologia ocr (riconoscimento ottico dei caratteri)

La tecnologia OCR è integrata nel casinò per registrare ogni dettaglio nella sala da gioco. Traduce meccanicamente o elettronicamente immagini di testo scritto a mano, dattiloscritto o stampato in dati testuali. L’OPC ti consente anche di trasmettere in streaming il casinò live ai giocatori tramite collegamento video.

Questo sistema converte ogni dato significativo in un formato elettrico per catturare ogni azione, come girare una ruota della roulette, mescolare o distribuire le carte. La tecnologia rende il casinò dal vivo molto simile ai tradizionali casinò fisici.