(ANSA) – MILANO, 30 APR – Telegram sfida Zoom e Skype, sta

per lanciare le videochiamate di gruppo. Il Ceo della chat,

Pavel Durov, ha annunciato che la piattaforma di messaggistica

verrà aggiornata a breve con il supporto a questa funzione.

La società aveva pianificato di aggiungerla nel 2020, ma la

pandemia ha rallentato il lavoro di sviluppo. Comunque, lo

scorso agosto erano arrivate le videochiamate individuali

crittografate end-to-end. L’annuncio di Durov è stato condiviso

sul suo suo canale Telegram dove ha scritto: “A proposito di

videochiamate, a maggio aggiungeremo una dimensione video alle

nostre chat vocali, rendendo Telegram una potente piattaforma

per le videochiamate di gruppo. Condivisione dello schermo,

cancellazione del rumore, supporto per desktop e tablet: tutto

ciò che puoi aspettarti da un moderno strumento di

videoconferenza, ma con interfaccia utente, velocità e

crittografia end-to-end sicura di Telegram”. Proprio la presenza

della forte attenzione alla privacy è uno degli elementi su cui

Durov punta maggiormente quando parla di Telegram. La società ha

raggiunto 400 milioni di utenti attivi mensili nell’aprile del

2020, con una crescita doppia rispetto ai 200 milioni del 2018.

A gennaio 2021, i numeri globali indicano circa 500 milioni di

utilizzatori, molti dei quali provenienti da WhatsApp, le cui

recenti modifiche alla privacy, e il continuo chiacchiericcio

sull’unione delle chat con quelle di Facebook e Instagram, hanno

spinto a passare a strumenti più chiusi, come pure Signal, app

utilizzata e più volte promossa da Edward Snowden. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram