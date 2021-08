Il Ceo di Tesla Elon Musk ha presentato il progetto di un robot umanoide che debutterà in forma di prototipo “l’anno prossimo”. Il Tesla Bot – secondo quanto riportato dai media – sfrutterà l’esperienza dell’azienda con le macchine automatizzate, e anche hardware e software saranno legati agli sviluppi del sistema Autopilot per l’assistenza alla guida. I robot saranno progettati per gestire “compiti non sicuri, ripetitivi o noiosi”, si legge sul sito della società. “Penso che essenzialmente in futuro il lavoro fisico sarà una scelta, se vuoi farlo puoi”, ha detto Musk introducendo il nuovo progetto durante l’evento ‘AI Day’ organizzato da Tesla e dedicato all’Intelligenza artificiale.

Fonte Ansa.it