(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Tesla sta lavorando su un sensore che

potrebbe evitare di lasciare i bambini in auto, oltre che

potenziare l’antifurto del veicolo. La tecnologia è descritta in

un documento sottoposto alla Federal Communications Commission

statunitense per chiedere l’approvazione al lancio sul mercato.

Si tratta di un sensore radar a onde millimetriche, con

quattro antenne trasmittenti e tre riceventi, che opera nella

banda a 60-64 Ghz. Il sensore – si legge nel documento – è in

grado di rilevare il movimento, anche quello minimo del respiro

o del battito cardiaco. Inoltre, a differenza di una

videocamera, può vedere attraverso materiali morbidi, come una

coperta sopra al bambino, e diversamente di sensori nei sedili

sa distinguere tra un bambino e un oggetto lasciato sul sedile

posteriore, riducendo i falsi allarmi.

Il dispositivo, evidenzia Tesla, “potrebbe essere utilizzato,

tra l’altro, per ridurre il rischio di colpi di calore dei

bambini in auto, proteggere gli occupanti del veicolo da lesioni

attraverso l’attivazione avanzata degli airbag, e migliorare i

sistemi di prevenzione dei furti”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

